Мосейчук в прямом эфире озвучила схему украинских чиновников на вакцине из Индии
По данным телеведущей, представители индийских компаний предлагали Украине закупать вакцину от коронавируса по себестоимости
Однако украинские чиновники якобы интересовались, можно ли ее приобрести дороже
Украинские чиновники якобы пытались организовать схему на закупке индийской вакцины от коронавируса.
Об этом в эфире программы "Право на владу" на "1+1" заявила ведущая Наталья Мосейчук, ссылаясь на свои источники. При этом она отметила, что за достоверность информации ручаться не может.
По данным ее источника, представители индийских фармацевтических компаний обратились к украинским чиновникам с предложением, чтобы Украина стала одной из первых стран, которая закупит их вакцину по себестоимости.
Однако представители украинской власти поинтересовались, можно ли купить эту вакцину дороже. "То есть, речь идет о схемах", – пояснила Мосийчук.
Она также спросила, знает ли что-нибудь об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Однако он заявил, что не будет комментировать слухи.
Как сообщал OBOZREVATEL, будущую вакцину против COVID-19 от фонда COVAX Украина получит несколькими траншами. Первый будет насчитывать около 1,2 млн доз.