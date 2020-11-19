Мосейчук в прямом эфире озвучила схему украинских чиновников на вакцине из Индии

Украинские чиновники якобы пытались организовать схему на закупке индийской вакцины от коронавируса.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на "1+1" заявила ведущая Наталья Мосейчук, ссылаясь на свои источники. При этом она отметила, что за достоверность информации ручаться не может.

По данным ее источника, представители индийских фармацевтических компаний обратились к украинским чиновникам с предложением, чтобы Украина стала одной из первых стран, которая закупит их вакцину по себестоимости.

Однако представители украинской власти поинтересовались, можно ли купить эту вакцину дороже. "То есть, речь идет о схемах", – пояснила Мосийчук.

Она также спросила, знает ли что-нибудь об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Однако он заявил, что не будет комментировать слухи.

Как сообщал OBOZREVATEL, будущую вакцину против COVID-19 от фонда COVAX Украина получит несколькими траншами. Первый будет насчитывать около 1,2 млн доз.