Мощный смерч в Карпатах попал на видео

В начале недели в украинских Карпатах прошли мощные смерчи.

Видео природного явления опубликовал в Facebook пользователь Олег Перепелюк (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В свою очередь, фотограф Павел Пивовар, который находился в этот момент в горах, написал, что смерч сопровождался градом размером с перепелиное яйцо.

"Начался почти конец света. Град бил по скалам, а после него вступил еще и ветруганище с дождем", – отметил он.

Facebook Павла Пивовара

Скрин Facebook

Как писал OBOZREVATEL: