Мощный смерч в Карпатах попал на видео
Над Карпатами пронесся смерч. Facebook Павла Пивовара
В начале недели в украинских Карпатах прошли мощные смерчи.
Видео природного явления опубликовал в Facebook пользователь Олег Перепелюк (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
В свою очередь, фотограф Павел Пивовар, который находился в этот момент в горах, написал, что смерч сопровождался градом размером с перепелиное яйцо.
"Начался почти конец света. Град бил по скалам, а после него вступил еще и ветруганище с дождем", – отметил он.
Facebook Павла Пивовара
Скрин Facebook
Как писал OBOZREVATEL:
12 июля мощный смерч пронесся под Херсоном.
30 июня смерч пронесся над Одессой. Также стихию зафиксировали в Крыму.
13 июня в Макеевке (Донецкая область) заметили экстремальное погодное явление.
4 июня огромный смерч пронесся над Херсонской областью.