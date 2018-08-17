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Воды по пояс! Мощный ливень затопил Львов. Появились фото и видео

24.9тЧитать новость на украинском

Мощный ливень с грозой 17 августа обрушился на Львов, в результате ряд улиц в городе оказались затоплены.

Пользователи соцсетей сообщают, что из-за непогоды в центре Львова и на окраинах образовались огромные пробки.

В частности, уровень воды достиг метра на улице Сахарова. На перекрестке остановились автобусы, в которых из-за подтопления заблокированы пассажиры. Привокзальная площадь, улицы Бандеры и Чорновола также оказались затоплены. Также вода залила подземные переходы.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook многочисленные фото и видео последствий стихии.

Новости
Столицу затопило: Киев парализовали гигантские пробки

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 16 августа, по Киеву прошелся мощный ливень, сопровождаемый сильными порывами ветра и градом. Особенно пострадала центральная часть столицы - образовались горы мусора.

Читайте все новости по теме "Погода во Львове" на OBOZREVATEL.

Тема
Погода во Львове
Место
УкраинаЛьвов
Объект
погода
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Anti-banderos
Anti-banderos
"...улицы Бандеры и Чорновола также оказались затоплены" Как улицу назовешь, так она и поплывет.
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1
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
С начала года Крым посетили более 4,3 млн туристов из России, с Украины, из ближнего и дальнего зарубежья. Это на 28% больше показателя 2017-го.
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0
1
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey, иностранные туристы привезли в Крым - ок. 4 млрд $
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0
1
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Укропы плавают в собственных фекалиях )
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0
1
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Graff Alekss, к людям следует обращаться - на человечьем языке, быдло нерусское.
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1
0
Graff Alekss
Graff Alekss
Banderacaput Sergey, svinii ryskie fekalii sobiraite, khuilo bust svini sobirayt ppostavit v Sevastoploe, v desjt raz bolse,kak sam rostom khyilo Evgenii Panasenkov. Laima Vaikyle otkazala vustypat ne tolko v Krumy,a vaase vezde,no pered svinjmi ryskimi, tak bulo skazano Evgeniem Panasekovum
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