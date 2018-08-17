Воды по пояс! Мощный ливень затопил Львов. Появились фото и видео

Мощный ливень с грозой 17 августа обрушился на Львов, в результате ряд улиц в городе оказались затоплены.

Пользователи соцсетей сообщают, что из-за непогоды в центре Львова и на окраинах образовались огромные пробки.

В частности, уровень воды достиг метра на улице Сахарова. На перекрестке остановились автобусы, в которых из-за подтопления заблокированы пассажиры. Привокзальная площадь, улицы Бандеры и Чорновола также оказались затоплены. Также вода залила подземные переходы.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook многочисленные фото и видео последствий стихии.

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

Евгений Муджири / Facebook

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 16 августа, по Киеву прошелся мощный ливень, сопровождаемый сильными порывами ветра и градом. Особенно пострадала центральная часть столицы - образовались горы мусора.