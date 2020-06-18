Мощный ливень на Винниччине затопил село. Фото

Общество 10:32, 18.06.2020 Обновлено: 10:33, 18.06.2020

17 июня мощный ливень обрушился на Винницкую область. Больше всех пострадало село Клембовка.

По сообщению пресс-службы Главного управления областной ГСЧС, подтопленными оказались 5 домов, 8 приусадебных участков, 5 колодцев и 300 метров улицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

К утру 18 июня спасатели с помощью мотопомпы откачали 520 м куб. воды из домов и подворий. Ликвидировать последствий ненастья спасателям помогли местные жители.

В сообщении отмечено, что транспортное сообщение не нарушено.

Представители органов власти провели подворные обходы, чтобы оценить размеры ущерба. Заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС планируют провести 18 июня.

В селе Клембовка ливень залил дома и размыл дорогу
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
В селе Клембовка ливень залил дома и размыл дорогу
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области
В селе Клембовка ливень залил дома и размыл дорогу
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине после дождя затопило город и села.

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