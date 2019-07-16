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"Мощный кредит доверия": Порошенко поздравил новую главу Еврокомиссии

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Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с назначением на пост президента Европейской Комиссии.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter. "Искренне поздравляю госпожа Урсулу фон дер Лейен – нового президента Европейской Комиссии!" – написал пятый президент.

"Сегодняшнее избрание абсолютным большинством Европейского Парламента является мощным кредитом доверия и ответственности за будущее развития объединенной Европы", – добавил он.

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Урсула фон дер Лейен

Урсула фон дер Лейен

BBC

Кроме того, Порошенко выразил надежду, что при ее руководстве интеграция Еврокомиссии с Украиной выйдет на качественно новый уровень. "Очень надеюсь на ваше лидерство для вывода политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС на качественно новый амбициозный уровень. Объединенные мы сильнее в борьбе за нашу Европу!" – отметил лидер "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 17 июля, команда "ЕС" отправляется в Страсбург для проведения стратегических переговоров с европейскими партнерами. Порошенко поделился деталями.

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Персоны
Петр Порошенко Урсула фон дер Ляйен
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Ну да, единственный, кто сейчас может помочь Украине это Урсула-гинеколог!
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Шниперсон Изя
Шниперсон Изя
Kudryashov Aleksandr, А тобі вже допоможе тільки лоботомія!
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Сало Уронили
Сало Уронили
8 уголовных дел открыто на хряка,а он такой весь важный.ну-ну .ждем 21 числа
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