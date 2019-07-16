"Мощный кредит доверия": Порошенко поздравил новую главу Еврокомиссии

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с назначением на пост президента Европейской Комиссии.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter. "Искренне поздравляю госпожа Урсулу фон дер Лейен – нового президента Европейской Комиссии!" – написал пятый президент.

"Сегодняшнее избрание абсолютным большинством Европейского Парламента является мощным кредитом доверия и ответственности за будущее развития объединенной Европы", – добавил он.

Урсула фон дер Лейен BBC

Кроме того, Порошенко выразил надежду, что при ее руководстве интеграция Еврокомиссии с Украиной выйдет на качественно новый уровень. "Очень надеюсь на ваше лидерство для вывода политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС на качественно новый амбициозный уровень. Объединенные мы сильнее в борьбе за нашу Европу!" – отметил лидер "ЕС".

Дуже сподіваюся на ваше лідерство для виведення політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС на якісно новий амбітний рівень. Об'єднані ми сильніші у боротьбі за нашу Європу! — Петро Порошенко (@poroshenko) July 16, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 17 июля, команда "ЕС" отправляется в Страсбург для проведения стратегических переговоров с европейскими партнерами. Порошенко поделился деталями.

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