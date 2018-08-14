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Мощнейшее оружие Украины жестко раскритиковали: у Порошенко ответили

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Представленная общественности новая самоходная гаубица "Богдана", которую уже успели раскритиковать военные эксперты, - лишь образец перспективного вида вооружения, которое сейчас проходит испытания.

"Кто вам сказал, что она стоит на вооружении? Показали образец перспективного вида вооружения, сейчас он проходит испытания", - рассказал в комментарии OBOZREVATEL советник президента Украины Петра Порошенко и помощник министра обороны Степана Полторака Юрий Бирюков.

Самоходная гаубица "Богдана"

Фото: Facebook Юрий Бирюков

По его словам, вся информация про самоходную установку строго засекречена - о ее характеристиках рассказали уже все, что можно. Также не распространяется информация о том, как проходят сами испытания гаубицы.

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Даже нестреляющая "Богдана" - это достижение

Кроме того, Бирюков опроверг информацию о том, что министр обороны Степан Полторак якобы заявил, что 10 августа примет решение о принятии на вооружение САУ "Богдана".

"Фраза звучала совсем по-другому, Полторак сказал, что после 10 августа, по результатам испытаний, он будет принимать решение. Как только закончатся испытания, так сразу будут принимать решение. После 10 августа в любой день будет принято это решение", – сообщил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что Украина тестирует новое мощное оружие - самоходную гаубицу "Богдана".

155-мм калибр гаубицы полностью соответствует всем требования НАТО. Оружие такого калибра отсутствовало на вооружении в ВСУ, его не было в советской армии, и нет у современной российской армии.

САУ разработана на колесной базе, автомат заряжания на 6 выстрелов, дальность выстрела - до 60 км, управлять гаубицей можно удаленно, с помощью пульта.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Юрий Бирюков
Место
Украина
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Клін Олекс
Клін Олекс
Панове, що ви робите? Навіщо відповідаєте в мережі графським бандерлогам? На ваших відповідях вони вже отримали по фуфирику бояри і радісно ригають у лопухах. Ну хоч ви не будьте "лопухами", не ведіться на висери зайвохромосомних.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
у кацапов есть ракеты которые летают хуй знает куда..писец воронежу!
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Shevchenko Ivan
Shevchenko Ivan
Свидомит-бандерлог Недобитый, полеміка з обох сторін на рівні"бандерлогів".Соромно!
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Самарский Валера
Самарский Валера
Кастрюли веселят весь мир,который как они уверяют за них жопу рвёт.
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