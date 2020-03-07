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7 марта • обновлено в 06:27
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Мощь ВСУ показали с высоты птичьего полета: появилось зрелищное видео

2.1т
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В интернете появилось видео, снятое на одном из военных полигонов Украины. На нем запечатлены масштабные учения украинских защитников с привлечением множества образцов военной техники, артиллерии и прочего.

Зрелищным роликом авторства Defense Express поделились на своих страницах в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), а также оперативное командование ВСУ "Север".

Мощь ВСУ показали с высоты

Мощь ВСУ показали с высоты

Скриншот видео

Мощь ВСУ показали с высоты

Мощь ВСУ показали с высоты

Скриншот видео

"Сила и мощь Вооруженных сил Украины. Вне старых советских стандартов, с новейшими разработками, профессиональными кадрами, перспективами и потенциалом. Верьте в воинов! Верьте в ВСУ! Слава Украине", – подписали яркие кадры.

Мощь ВСУ показали с высоты

Мощь ВСУ показали с высоты

Скриншот видео

Мощь ВСУ показали с высоты

Мощь ВСУ показали с высоты

Скриншот видео

В комментариях под видео патриоты также восхитились силой украинской армии и поблагодарили военных за спокойную жизнь в мирных городах.

"Супер", "Спасибо нашим защитникам", "Импрессив", "Верим и поддерживаем", "Глотнул свежего воздуха. Спасибо!" – пишут украинцы.

Мощь ВСУ показали с высоты птичьего полета

Мощь ВСУ показали с высоты птичьего полета

Мощь ВСУ показали с высоты птичьего полета

Мощь ВСУ показали с высоты птичьего полета

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря, во время которых проводились маневры с участием авиации и тяжелой артиллерии. В них приняли участие бойцы ВСУ, Национальной гвардии, пограничники и военная авиация.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Древние БМП-1 и Т-64 - бу га га га, вот это "мощь", не смешите, обоз
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Макарский Александр
Макарский Александр
Это такой укро-юмор
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Красиво. Только вся эта военная техника, в случае конфликта с Россией, легко будет разгромлена в течении часа. Но фотка красивая)))
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