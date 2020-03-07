Мощь ВСУ показали с высоты птичьего полета: появилось зрелищное видео

В интернете появилось видео, снятое на одном из военных полигонов Украины. На нем запечатлены масштабные учения украинских защитников с привлечением множества образцов военной техники, артиллерии и прочего.

Зрелищным роликом авторства Defense Express поделились на своих страницах в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), а также оперативное командование ВСУ "Север".

Мощь ВСУ показали с высоты Скриншот видео

Мощь ВСУ показали с высоты Скриншот видео

"Сила и мощь Вооруженных сил Украины. Вне старых советских стандартов, с новейшими разработками, профессиональными кадрами, перспективами и потенциалом. Верьте в воинов! Верьте в ВСУ! Слава Украине", – подписали яркие кадры.

Мощь ВСУ показали с высоты Скриншот видео

Мощь ВСУ показали с высоты Скриншот видео

В комментариях под видео патриоты также восхитились силой украинской армии и поблагодарили военных за спокойную жизнь в мирных городах.

"Супер", "Спасибо нашим защитникам", "Импрессив", "Верим и поддерживаем", "Глотнул свежего воздуха. Спасибо!" – пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря, во время которых проводились маневры с участием авиации и тяжелой артиллерии. В них приняли участие бойцы ВСУ, Национальной гвардии, пограничники и военная авиация.

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