Моряки впечатлили украинцев кавером хита "Воины света": появилось трогательное видео

В сети произвело ажиотаж исполнение хита "Воины света" группы "Ляпис Трубецкой" хором моряков ВМС. Они перевели легендарную песню на украинский язык.

Трогательное видео опубликовал на своей странице в Twitter блогер "Позывной Колым". Судя по кадрам, ролик был снят во время премьеры фильма "Черкассы" об экипаже последнего украинского корабля в оккупированном Крыму (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Исполнение песни "Воины света" на украинском языке! Меня очень, очень поразило, мурашки по коже! Это очень круто!" – написал автор видео.

Моряки спели "Воины света" Скриншот видео

Всего за пару часов публикация с блестящим выступлением моряков собрала более 200 ретвитов, около 300 лайков и множество комментариев.

"Супер!!! До слез", "Мы победим!", "Круто!", "Респектище! Мурашки по коже. Впечатлило меня! Дух перехватывает", – пишут в них украинцы.

Виконання пісні "Воїни Світла" на українській мові!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Мене дуже, дуже вразило, мурахи по шкірі!!!

Це дуже круто!!!!!

👍👍👍👍✌✌✌✌

Це треба слухати!!!

Робимо репост!!! pic.twitter.com/YJXVVdx4R2 — Позивний Колим🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) February 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев глубоко тронул стих матери погибшего на Донбассе воина ВСУ Сергея Рацуна, который она посвятила сыну-Герою. Проникновенные слова женщины опубликовала 93 ОМБр ВСУ Холодного Яра, в которой служил защитник.

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