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26 февраля • обновлено в 18:19
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Моряки впечатлили украинцев кавером хита "Воины света": появилось трогательное видео

1.7т
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В сети произвело ажиотаж исполнение хита "Воины света" группы "Ляпис Трубецкой" хором моряков ВМС. Они перевели легендарную песню на украинский язык.

Трогательное видео опубликовал на своей странице в Twitter блогер "Позывной Колым". Судя по кадрам, ролик был снят во время премьеры фильма "Черкассы" об экипаже последнего украинского корабля в оккупированном Крыму (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Исполнение песни "Воины света" на украинском языке! Меня очень, очень поразило, мурашки по коже! Это очень круто!" – написал автор видео.

Моряки спели "Воины света"

Моряки спели "Воины света"

Скриншот видео

Всего за пару часов публикация с блестящим выступлением моряков собрала более 200 ретвитов, около 300 лайков и множество комментариев.

"Супер!!! До слез", "Мы победим!", "Круто!", "Респектище! Мурашки по коже. Впечатлило меня! Дух перехватывает", – пишут в них украинцы.

Моряки впечатлили украинцев кавером хита "Воины света"

Моряки впечатлили украинцев кавером хита "Воины света"

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев глубоко тронул стих матери погибшего на Донбассе воина ВСУ Сергея Рацуна, который она посвятила сыну-Герою. Проникновенные слова женщины опубликовала 93 ОМБр ВСУ Холодного Яра, в которой служил защитник.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Тег
ВМС
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Да, тральщик "Черкаси" проиграл в общефлотском соревновании ВМСУ "Кто быстрее спустит флаг" )))
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семенов Александр
семенов Александр
Днище!!! Сбежали с позором из Крыма,бросив оружие и корабли ,в Керченском проливе при первых выстрелах завопили "Потрэбую допомогы..." и опять сдали оружие и корабли .. Единственное на что они способны это исковеркать чужую песню и горланить представля себя "гэроем "
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Воины света, убивающие детей и стариков, герои без подвигов и моряки, сдающиеся без сопротивления
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2
1

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