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18 сентября • обновлено в 15:22
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"Пел гимн и спрашивал, чей Крым?" Моряк Эйдер рассказал, как троллил оккупантов в СИЗО РФ

1.3т Читать материал на украинском

Украинские моряки, которые находились в российском плену, при редких встречах в автозаках по дороге на суды всегда пели национальный гимн Украины.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал самый юный освобожденный моряк ВМСУ Андрей Эйдер. По его словам, все члены экипажа пытались делать это как можно громче и не скрывали своих эмоций.

"Когда нас везли на судебные заседания относительно апелляций, тогда могли общаться в автозаках. Нас пытались посадить отдельно, но мы всегда требовали, чтобы посадили вместе. Пели государственный гимн и украинские песни, высказывали свою позицию, как только могли. Доказывали, что мы – военные, а не какие-то нарушители. Были очень громкими, потому что виделись очень редко", – вспоминает Герой.

Новости
"Начался голос Левитана": командир украинских моряков рассказал, как на них давили оккупанты

Андрей Эйдер

Андрей Эйдер

"24 канал"

Кроме того, он рассказал, что украинских узников оккупанты пытались провоцировать вопросами о Крыме и Донбассе, однако получали от украинцев достойный отпор.

"Были провокации в отношении Крыма, войны и в целом российского вмешательства в Украину. Я пытался никак не отвечать. Потому что какой смысл говорить с людьми, если с ними невозможен конструктивный разговор? Однако были случаи, когда я одному парню давал сигареты только при условии, если он признает: Крым – это Украина. И каждый раз он это признавал!" – рассказал Эйдер.

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Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Wick John
Wick John
Был уже один тролль который стал в шаровары от страха но говорил что делал это специально что бы кляти "террористы" подумали что он их боится
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Завывал гимн Украины для умервщления мух? Тоды понятно.
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Антошин Денис
Антошин Денис
Представляю, как ржала охрана в автозаке, слушая это.
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