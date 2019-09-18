"Пел гимн и спрашивал, чей Крым?" Моряк Эйдер рассказал, как троллил оккупантов в СИЗО РФ

Украинские моряки, которые находились в российском плену, при редких встречах в автозаках по дороге на суды всегда пели национальный гимн Украины.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал самый юный освобожденный моряк ВМСУ Андрей Эйдер. По его словам, все члены экипажа пытались делать это как можно громче и не скрывали своих эмоций.

"Когда нас везли на судебные заседания относительно апелляций, тогда могли общаться в автозаках. Нас пытались посадить отдельно, но мы всегда требовали, чтобы посадили вместе. Пели государственный гимн и украинские песни, высказывали свою позицию, как только могли. Доказывали, что мы – военные, а не какие-то нарушители. Были очень громкими, потому что виделись очень редко", – вспоминает Герой.

Андрей Эйдер "24 канал"

Кроме того, он рассказал, что украинских узников оккупанты пытались провоцировать вопросами о Крыме и Донбассе, однако получали от украинцев достойный отпор.

"Были провокации в отношении Крыма, войны и в целом российского вмешательства в Украину. Я пытался никак не отвечать. Потому что какой смысл говорить с людьми, если с ними невозможен конструктивный разговор? Однако были случаи, когда я одному парню давал сигареты только при условии, если он признает: Крым – это Украина. И каждый раз он это признавал!" – рассказал Эйдер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Эйдер рассказал, что мечтает вернуться в родную Одессу и наконец сыграть свадьбу. Кроме того, он признался, что его по-прежнему тянет к морю.

Также моряк опубликовал фото своего паспорта с отметками о вылете из российского аэропорта Внуково и о прибытии в украинский Борисполь, назвав его лучшим в жизни.

Отец Андрея Эйдера, Дмитрий, рассказал, что после лечения юный моряк планирует продолжить службу в ВМСУ и выучиться на офицера.

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