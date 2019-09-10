"Тянет к морю": самый юный освобожденный моряк трогательно рассказал о планах на воле

Самый юный из освобожденных от российского плена украинских моряков Андрей Эйдер рассказал, что мечтает вернуться в родную Одессу и наконец сыграть свадьбу. Кроме того, он признался, что его по-прежнему тянет к морю, как и всех остальных Героев, которые вернулись в Украину.

Своими дальнейшими планами защитник Украины поделился в интервью "Повернись живим". Также он вспомнил о том, насколько тяжело было отбывать незаконное заключение в стране-агрессоре практически без связи со своими побратимами.

Андрей Эйдер "Повернись живим"

"О том, что нас якобы будут отправлять домой 30 августа, я узнал позже из новостей, а затем подробности мне рассказал адвокат. За несколько дней до самого обмена меня подняли в 4 утра и сказали собирать вещи. В самолете я был рад видеть весь свой экипаж – тех, с кем не виделся на судах. Мы общались, обсуждали новости и свои планы. Встреча с ребятами на судебных заседаниях – это всегда была радость", – рассказывает Эйдер.

"Когда ты сидишь долгое время в камере с каким-то соседом (у меня это был наркоман, дед, который отбывал наказание за взятку, и мошенник), а затем вырываешься в суд, то, хотя и находишься в специфическом месте, но рядом люди, с которыми ты много прошел, они как твоя семья. Когда вышел из самолета, конечно, была радость. Я знал, что надо держаться, ведь меня ждут родные", – вспоминает юный моряк.

По его словам, во время пребывания в российских СИЗО психологически на него не давили. Сейчас же освобожденный Герой несколько растерян от внимания журналистов и говорит, что хочет поскорее вернуться домой, в родную Одессу.

"Я уже сделал предложение своей девушке Марине и готовлюсь следующим летом сыграть свадьбу. Очень хочу в Одессу, хотя Киев для меня родной город, это же Украина. Но я хочу домой – там друзья, семья. Да и к морю тянет, всех нас к нему тянет. Эти девять месяцев меня очень изменили. Я понял, что карьера, деньги – это вообще неважно, когда ты не можешь быть рядом с людьми, с которыми привык быть, которых ты любишь", – трогательно поделился своими переживаниями Эйдер.

К слову, кольцо для предложения любимой Андрею сделал его отец. Он приехал встречать освобожденного сына прямо с фестиваля и за ночь преодолел 700 километров. Мужчина до последнего не верил, что обмен наконец состоится.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Андрея Эйдера, Дмитрий, рассказал, что после лечения юный моряк планирует продолжить службу в ВМСУ и выучиться на офицера.

Напомним: в Украину 7 сентября из российского плена вернулось 35 человек, среди которых политические заключенные и 24 моряка.

Сейчас в России в заключении продолжают находиться несколько сотен человек, в том числе задержанные в оккупированном Крыму крымские татары. В Офисе президента Украины анонсировали новый этап обмена пленными и назвали возможные сроки.

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