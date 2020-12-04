Морские звезды в задачке для младших школьников поставили взрослых в тупик

Задачка для младших школьников Великобритании вызвала недоумение и непонимание у мамы шестилетней девочки.

Она опубликовала картинку из учебника своей дочери в сети, и многие пользователи также не смогли справиться с заданием для первоклассников, пишет The Mirror. Были и такие, кто быстро нашел ответ.

В задачке говорилось о том, что есть три аквариума. В маленьком может поместиться четыре морские звезды, в большом – 18. Сколько морских звезд поместится в среднем аквариуме? Ответ предполагал два числа.

Пользователи, которые не справились с заданием, отреагировали так: "Спасибо за эту головную боль, я сбит с толку!" либо "Ну почему математика не может быть простой? Плюс, минус, умножить и разделить".

На самом деле задача оказалась не очень сложной. Она была предназначена для проверки понимания малышами значений "наименьшего" и "наибольшего" числа, как объяснили маме первоклассницы читатели. А правильный ответ – это два любых числа, находящиеся между 4 и 18.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в учебнике по химии для 9-х классов украинской школы написано, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях.

В рубрике "Интересно знать" в учебнике рассказано о полезных свойствах пищевой соды. В частности указывается, что водный раствор соды рекомендовано пить для профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде. Автор учебника сослался на информацию с сайта для пенсионеров.