Морская авиация ВСУ отработала "удары по вражеской подлодке". Фото

Морская авиационная бригада Вооруженных сил Украины провела масштабные летно-тактические учения в Николаевской области.

В течение пяти дней были отработаны различные сценарии применения подразделений при обеспечении действий Военно-морских сил, сообщает Army Inform (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

К учениям привлекли почти весь личный состав части, а также вертолеты Ми-13, Ми-8 и самолет Ан-26.

Экипажи совершенствовали летные навыки, проводили полеты в зоне и по кругу. Отрабатывали также и варианты поиска и оказания неотложной помощи как гражданским, терпящим бедствие, так и пилотам, их эвакуацию поисково-спасательным вертолетом, сбросом специальной лодки, подъем спасательной лебедкой и во взаимодействии с кораблем.

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

Во время отработки второго варианта, когда спасали группу лиц в других условиях, с самолета Ан-26 сбросили спасательные плавсредства, а парашютно-десантным способом – специалистов спасателей.

Одной из главных задач, которую отработали подразделения обеспечения бригады, – развертывание по тревоге и подготовка вне базового аэродрома к приему авиатехники, организация полноценного полевого лагеря с командным пунктом, местами для еды, отдыха и тому подобное.

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

"Отработали и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты. Подразделения отдельного разведывательного батальона на вертолетах Ми-8 выполнили десантирование в определенный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку. Важнейшей задачей морских пехотинцев было обеспечение приема грузов с транспортного самолета Ан-26", – сказано в сообщении.

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

Завершились учения поиском и отслеживанием субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе состоялись масштабные учения общевойскового резерва. Особое внимание было уделено отработке танковых маневров.