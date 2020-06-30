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Морская авиация ВСУ отработала "удары по вражеской подлодке". Фото

Юрий Сергиенко
Общество
1,1 т.
Масштабные учения морской авиации ВСУ

Масштабные учения морской авиации ВСУ. Фото Army Inform.

Морская авиационная бригада Вооруженных сил Украины провела масштабные летно-тактические учения в Николаевской области.

В течение пяти дней были отработаны различные сценарии применения подразделений при обеспечении действий Военно-морских сил, сообщает Army Inform (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

К учениям привлекли почти весь личный состав части, а также вертолеты Ми-13, Ми-8 и самолет Ан-26.

Экипажи совершенствовали летные навыки, проводили полеты в зоне и по кругу. Отрабатывали также и варианты поиска и оказания неотложной помощи как гражданским, терпящим бедствие, так и пилотам, их эвакуацию поисково-спасательным вертолетом, сбросом специальной лодки, подъем спасательной лебедкой и во взаимодействии с кораблем.

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

Во время отработки второго варианта, когда спасали группу лиц в других условиях, с самолета Ан-26 сбросили спасательные плавсредства, а парашютно-десантным способом – специалистов спасателей.

Одной из главных задач, которую отработали подразделения обеспечения бригады, – развертывание по тревоге и подготовка вне базового аэродрома к приему авиатехники, организация полноценного полевого лагеря с командным пунктом, местами для еды, отдыха и тому подобное.

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

"Отработали и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты. Подразделения отдельного разведывательного батальона на вертолетах Ми-8 выполнили десантирование в определенный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку. Важнейшей задачей морских пехотинцев было обеспечение приема грузов с транспортного самолета Ан-26", – сказано в сообщении.

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

Завершились учения поиском и отслеживанием субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ

В Николаевской области прошли масштабные учения морской авиации ВСУ Army Inform

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе состоялись масштабные учения общевойскового резерва. Особое внимание было уделено отработке танковых маневров.

УкраинаВоенно-морские силы УкраиныВооруженные силы Украины
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