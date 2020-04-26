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26 апреля • обновлено в 03:53
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Морпех ВСУ рассказал, как пожертвовал карьерой учителя ради войны: пошел на фронт из университета

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Морской пехотинец ВСУ Николай Вандровский поделился с украинцами личной историей о войне на Донбассе, которая полностью перевернула его жизнь.

Интервью с защитником для программы "Я – воин" опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я нахожусь на должности командира взвода уже третий год. Я не учился на военного – учился на учителя. Я окончил Николаевский университет имени Сухомлинского, факультет физического воспитания и защиты Отечества. Но поскольку война началась, я не работал в школе, а сразу пошел служить. На мой выбор повлияла ситуация в стране и информационная война с той стороны. Я посмотрел много видео, интервью из российских источников, и меня взяла злость", – рассказывает Герой о том, как начался его боевой путь.

По словам Вандровского, сразу после окончания университета в 2016 году, он пошел в бригаду морской пехоты, которая базируется в Николаеве. Там он получил отношение и уже через три недели попал из мирной жизни на передовую.

Морпех ВСУ Николай Вандровский

Морпех ВСУ Николай Вандровский

Скриншот видео

"Я сразу пошел в морскую пехоту, ведь считаю, что это элитный род войск в ВСУ. Весь мой путь боевой прошел на Мариупольском направлении, недалеко от поселка Широкино. Первая ротация была в 2016-2017 году, вторая состоялась уже вблизи поселка Павлополь и Гнутово. Кратковременных боев в 2016-2017 году у нас почти не было, они всегда были тяжелые, затяжные", – вспоминает защитник Украины.

По словам Николая, однажды в марте на наблюдательный пост его подразделения прилетела мина и забрала жизни двух военнослужащих.

"Это была очень тяжелая потеря. Благодаря этим двум ребятам, мы набрались терпения, силы и продолжили с еще большей самоотдачей защищать свою страну. Мы смогли уменьшить потери со своей стороны и увеличить с той. Ребята старались", – говорит морпех.

Сам он на войне во время одного из вражеских обстрелов также едва не лишился жизни. Террористы спровоцировали бомбежками пожар на позиции ВСУ, и Николая привалило в горящем блиндаже.

"Я уже попрощался с жизнью. Но потом меня достали. Лежал долго в госпитале, передумал много мыслей, переосмыслил, но чтобы бросить армию и морскую пехоту – таких мыслей у меня не было", – рассказывает молодой Герой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось интервью воина ВСУ азербайджанского происхождения Романа Бахшиева, в котором он рассказал о самых тяжелых боях за Луганщину и о своем боевом пути. Мужчина также работал учителем физкультуры в школе Киева, но оставил работу педагога, чтобы защитить Украину.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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