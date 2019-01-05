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Морозы усилятся: синоптик дала прогноз погоды в Украине на Рождество

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В воскресенье, 6 января, в Украине прогнозируют мороз и снегопады, которые в следующий день усилятся.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook. Температура в ночь на воскресенье, по ее прогнозам, составит от -5 до -12, днем 6 января — от -3 до -8, вечером, в Сочельник — от -4 до -10 градусов.

"Вдоль полосы Сумы-Николаев существенные осадки маловероятны", — уточнила синоптик.

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Морозы усилятся: синоптик дала прогноз погоды в Украине на Рождество

Скрин meteo.gov.ua

На Рождество, в понедельник, 7 января, осадки в виде снега ожидаются на всей территории Украины за исключением севера.

Морозы ночью достигнут от -8 до -15, днем — от -5до -11 градусов.

Морозы усилятся: синоптик дала прогноз погоды в Украине на Рождество

Скрин meteo.gov.ua

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"В Киеве 6 января ожидается снег и мороз, на Рождество — только мороз, максимум местами небольшой снежок", — рассказала Диденко.

Ночью с 5 на 6 января в столице, по ее словам, будет от -5 до -7, воскресным днем — от -2 до -5, в Сочельник — до -9 градусов.

В ночь на Рождество от -9 до -11, днем 7 января от -4 до -7 градусов.

Морозы усилятся: синоптик дала прогноз погоды в Украине на Рождество

Скрин meteo.gov.ua

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Морозы усилятся: синоптик дала прогноз погоды в Украине на Рождество

facebook.com/tala.didenko

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2019 год. По их данным, зима и весна запомнятся нестандартными погодными условиями и резкими перепадами температуры.

Также были названы даты самых лютых морозов в Украине, которые припадут на февраль текущего года.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погодыПогода в КиевеРождество
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
погодаУкргидрометцентр
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