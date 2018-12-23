Морозы уйдут! Синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 23 декабря, морозы временно покинут все области Украины, но при этом по всей стране ожидаются дожди с мокрым снегом.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на украинских дорогах (помимо юга) также местами предвидится гололед. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

"23 декабря небольшой мокрый снег и дождь, в восточной части, ночью, на Закарпатье и в Карпатах умеренные осадки. Температура в течение суток от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем в южной части 3-8 градусов тепла", — рассказали синоптики.

При этом потепление не задержится в Украине надолго. Так, уже в понедельник, 24 декабря, дневная температура во многих регионах вновь опуститься ниже нуля, но максимум до -4: в Киевской, Черниговской, Сумской областях.

При этом на юге и в Закарпатской области плюсы сохранятся: от 2 до 7 (в Крыму) градусов тепла. В остальных регионах ожидается от -3 до +1. По всей стране вероятны мокрый снег и небольшие дожди.

На Католическое Рождество, 25 декабря, синоптики предварительно прогнозируют дальнейшее снижение температуры, но несущественное, до -4 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики ожидают новую волну похолодания в Украине, которая, согласно их прогнозам, накроет страну в четверг, 27 декабря, и продлиться до первых дней января 2019 года.

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