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Морозы ударят рано: синоптики дали неожиданный прогноз на осень

4.8тЧитать новость на украинском

В Украине в 2018 году осень будет холодной. Заморозки придут уже в октябре.

Такой прогноз дала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова в интервью "Укринформу". По ее словам, сентябрь будет сухим и с перепадами температуры.

"Сентябрь будет очень сухим и неустойчивым, а октябрь - холодным, особенно со второй половины месяца. Во второй половине октября могут быть уже заморозки, это однозначно", - уточнила она.

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Накроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца лета 2018 года 40-градусной жары не прогнозируется. Июль продержится в комфортных для населения погодных условиях.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Киздец Окраине!!!
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