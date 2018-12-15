Морозы сменят метели: синоптики дали прогноз на начало следующей недели в Украине

В Украине с понедельника, 17 декабря, прекратятся снегопады и начнется похолодание.

Так, в начале недели температура воздуха днем будет колебаться на уровне тех же показателей, что и накануне. Ночью холоднее всего в северных областях – до -10 градусов.

Снег выпадет только на западе Украины. В Киеве 17 декабря будет солнечно и морозно. Температура днем от -3 до -5.

Зима в Украине Слово и Дело

Во вторник, 18 декабря, в Украине без осадков. Однако, по всей стране будет пасмурно, кроме того, местами похолодает. Теплее всего будет на юге – от -3 до +3 градусов, а также на западе – от -5 до -1 градуса. В центральной части страны днем от -8 до -6 мороза, на севере от -10 до -8, и в восточных областях от -5 до -3 градусов.

В Киеве пасмурно. Температура воздуха ожидается от -8 до -10 днем.

В среду, 19 декабря, снега опять не ожидается. Солнце будет появляться в западных областях, при этом там еще немного похолодает – днем столбик термометра может опускаться до -7 градусов мороза.

В Киеве сохранится холод. Температура останется такой же, как и во вторник.

На курортах Египта в это время жарко. В частности, в Шарм-эль-Шейхе15 декабря ожидается +26° +28°. Безоблачному утру придет на смену пасмурная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.

В Хургаде немного холоднее — от +23° до +26°.Появившиеся на небе облака продержатся почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале рабочей недели отступит циклон, который принес снежные бури в некоторых областях.

По прогнозам метеорологов, Новый год-2019 будет со снегом и морозом, а также температурой до -18 ночью и -10 градусов днем.