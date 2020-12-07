Морозы сменит потепление: синоптик спрогнозировал погоду в Украине до середины декабря

В Украине погода метеорологической зимы, которая пришла вместе с календарной, до конца декабря еще порадует незначительным потеплением. Хотя сейчас синоптики фиксируют в стране среднесуточные температуры воздуха ниже нормы на 2-3 градуса.

Об этом рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань на странице в Facebook. В то же время подчеркнул, что такие морозы не представляют опасности для зимующих культур.

"Календарная зима пришла с востока, благодаря мощному сибирскому антициклону. На фоне поступления холодного и сухого континентального воздуха в условиях малой высоты солнца, когда оно светит, но не греет, а также короткого светового дня, длительной ночи и малооблачного неба температуры снизились ночью до -7... - 10, а днем до -3... -5", – отметил он.

Метеоролог подчеркнул, что в ближайшей погодной перспективе Украина останется во власти морозного антициклона. Поэтому изменений низких температур ждать не стоит. Ночью и днем в стране будут наблюдаться умеренные морозы: соответственно 5-10 и 2-7 градусов с отметкой минус.

Карта погоды в Украине Facebook Виталий Постригань

Незначительное потепление, вместе с южными ветрами, может прийти во второй половине недели. Тогда столбики термометров поднимутся до 0... -5, а днем – примерно 0... +3.

В ближайшие 10-12 дней резкого похолодания в стране тоже не будет. А 12- 15 декабря возможны небольшие осадки с гололедных явлениями.

По словам метеоролога, похолодание в стране произошло постепенно. Поэтому, к примеру, озимые, которые при среднесуточных 0... -5 градусах проходит вторую фазу закалки, смогут выдержать понижение температуры на глубине 3 см до -9 и ниже.

"Сейчас ниже -4 не было. Нерайонированные (неприспособленные) сорта плодовых и винограда могут выдерживать морозы 15-18 градусов, которые и в это время не ожидаются. Единственное, что очень быстро промерзает земля, ведь это свойство сухой почвы", – объяснил Постригань.

Как сообщал OBOZREVATEL, на понедельник, 7 декабря, в Украине спрогнозировали порывы штормового ветра 17-22 м/с. В то же время синоптики уверяют, что в течение недели в стране похолодает до -15 градусов.