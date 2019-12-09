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9 декабря • обновлено в 05:39
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Морозы отступили: синоптики дали точный прогноз погоды в Украине

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В Украине в понедельник, 9 декабря, ожидается солнечная погода. Температура воздуха останется "плюсовой", морозов не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Теплее всего при этом будет в западных регионах Украины.

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Будет еще теплее: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

Здесь днем ожидается до +8 градусов. В центре будет до +7, а на востоке до +5. На юге Украины до +7, в Одессе будет до 10 градусов тепла. Осадков не предвидится, лишь в Ужгороде возможен небольшой дождь.

В Киеве 9 декабря +4...+6 градусов, без осадков.

Морозы отступили: синоптики дали точный прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Украину ожидают непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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