Главная Новости
25 октября • обновлено в 09:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Морозы и сильный снег: синоптики уточнили прогноз на ноябрь в Украине

1.3т Читать материал на украинском

Начало ноября в Украине будет погожим, а температура воздуха будет держаться выше нуля. В отдельных регионах страны возможны небольшие дожди. Действительно холодно в стране станет лишь в конце ноября.

Об этом рассказал "Фактам" народный синоптик Владимир Деркач. Он добавил, что при этом в ноябре ожидается кратковременное потепление. Придет оно в середине месяца.

Новости
Бабье лето заканчивается: в Украине изменится погода

"На протяжении первой декады ноября и днем, и ночью будет плюсовая температура. Вторая декада окажется холодной, возможны ночные морозы, в это время в Украину придут холода и осадки. В середине ноября на несколько дней потеплеет, а потом снова придет холод, который напугает осадками в виде снега. Похолодание захватит и третью декаду месяца. Ожидаются осадки разной интенсивности, в некоторые дни — очень сильные. Температура воздуха будет минусовой", – сообщил Деркач.

Что же касается конца октября, Украину накроет похолодание. Днем температура воздуха будет хоть и плюсовой, но незначительно выше ноля.

Погода в Украине

Погода в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели в Украине будет все еще достаточно тепло, без резких перепадов температуры. Синоптик Наталья Диденко посоветовала наслаждаться последними теплыми днями.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel