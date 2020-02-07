Морозы и настоящее лето: синоптик дал прогноз погоды на весну в Украине

Весна в Украину придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

Об этом сообщил народный синоптик Владимир Деркач, передает издание "Полісся". Начало весны, по его словам, будет классическим.

В марте ожидаются небольшие осадки и ветер, температура воздуха ночью будет опускаться до "минусов", днем же будет "плюс". Возможны и дневные морозы. Во второй декаде месяца сильных осадков не прогнозируется, под конец декады температура станет комфортной. Такой она будет и в конце месяца.

В начале апреля холода сменятся теплом, перед Пасхой потеплеет, но будет ветрено. Осадков практически не предвидится. В третьей декаде апреля ожидаются дожди, устойчивого тепла еще не будет.

Май начнется с небольших осадков. Затем температура станет расти. В середине месяца ожидается вполне летняя температура. В конце мая тепло сменят небольшие дожди, а прямо перед июнем температура упадет, и пойдут ливни.

Синоптик дал прогноз погоды на весну в Украине Телеграф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик подсказал настоящие признаки весны

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