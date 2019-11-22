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22 ноября • обновлено в 12:43
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Морозы и ледяной ветер: синоптик дал прогноз погоды на выходные в Украине

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В Украине в ближайшие три дня установится малооблачная и морозная погода, однако снега пока не ожидается.

Такой прогноз погоды озвучил в эфире ObozTV синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

По словам синоптика, в Приазовье из-за погодных условий объявлен "оранжевый" уровень опасности – там ожидается очень сильный ветер до 25-30 м/с. В южных и западных областях ветер меньше – там "желтый" уровень опасности.

"Относительно температурных показателей – в Украину зашла порция холодного воздуха, потому в ближайшие трое суток нас ожидает малооблачная погода с температурными показателями, которые будут отличаться. Восток будет самый холодный, а запад, особенно Закарпатье – самый теплый", – рассказал он.

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"А в целом по территории Украины ночные температуры -10...-5, в западных областях -5...0. Только на Закарпатье и на юге Одесской области ночные температуры около 0. И дневные температуры также отрицательные. -6...-1 на большинстве территории страны, и только на юге и крайнем западе это 0...+3", – сообщил Билык.

Как пояснил представитель Укргидрометцентра, такие погодные условия ожидают украинцев в ближашие три дня, а на следующей неделе будет ослабление морозов.

"С середины следующей недели отрицательные температуры -5...-2 будут наблюдаться только ночью. А дневные температуры будут плюсовыми +2...+7. Снега в ближайшее время не ожидаем", – отметил синоптик.

Морозы и ледяной ветер: синоптик дал прогноз погоды на выходные в Украине

wallfon.com

Как сообщал OBOZREVATEL, уже до конца века зима в Украине сократится на месяц. Причиной тому являются чрезвычайно быстрые темпы потепления.

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Персона
Владислав Билык
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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