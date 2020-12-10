Морозы и дожди с мокрым снегом: появился прогноз погоды в Украине на пятницу

Погода в Украине в пятницу, 11 декабря, будет пасмурной, некоторые регионы накроют осадки.

По данным Украинского гидрометцентра, на западе и юге ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Мокрый снег и дожди пойдут в западных и Одесской областях, местами ожидается гололед.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 тепла до 4 мороза, на востоке – до -6...-8.

Днем прогнозируется от 1 мороза до 4 тепла, на юге – до +6 градусов.

Погода в Киеве ночью будет дождливой и с мокрым снегом, а днем без осадков. Температура от 0 до 2 мороза.

Прогноз погоды в Украине на 11 декабря. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год снега и морозов не будет. Ожидается, что существенное похолодание начнется в Украине только во второй половине января.