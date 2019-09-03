Морозы и дождь со снегом: синоптики пообещали суровую осень в Украине

В Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

Так, народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что уже 11—13 сентября задождит, и столбик термометра днем не поднимется выше 20 градусов, а ночью опустится ниже +5, пишет "Сегодня".

В октябре, говорит он, погода и вовсе будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах. Если на юге тепло сохранится и температура воздуха днем дойдет до +22, то на севере будет на 5—7 градусов холоднее.

Погода осенью-2019 Иллюстрация

Месяц ожидается дождливым, по несколько дней подряд будет ненастье, перемежаемое днями с солнечной, но нежаркой погодой.

Ноябрь же ожидается холодным даже для этой поры года: по оценкам Горбаня, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го будет прохладно, вплоть до ночных заморозков.

Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину 3 сентября придут дожди, грозы и шквалы. Температура днем будет колебаться от 27 до 32°.

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