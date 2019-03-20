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Морозы до -9 и дожди: синоптики дали неоднозначный прогноз погоды по Украине

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В среду, 20 февраля, в Украине будут наблюдаться температурные качели.

Так, ожидается падение атмосферного давления и перемещение влажного и более теплого воздуха с Западной Европы, поэтому в большинстве областей температура повысится, но днем почти везде увеличится облачность, сообщает Укргидрометцентр.

В целом, по стране без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь. На дорогах северо-восточной части и района Карпат местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

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Морозы до -9 и дожди: синоптики дали неоднозначный прогноз погоды по Украине

"24"

В Донецкой, Харьковской, Луганской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях в течение дня ожидается до +5 градусов. А ночью в более восточные регионы придут холода. Так, в Луганской области ударят морозы до -9, в то время как в Полтаве ночью ожидается всего -5 градусов.

В Одессе, Херсоне и Николаеве днем +6...+10, ночью: 0...-4 градуса.

В Киеве – ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Морозы до -9 и дожди: синоптики дали неоднозначный прогноз погоды по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что настоящая весенняя, теплая и солнечная погода в Украине ожидается лишь ближе к середине апреля.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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