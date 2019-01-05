Морозы до -25 и засухи: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2019 год

В Украине зима и весна 2019 года запомнятся нестандартными погодными условиями и резкими перепадами температуры.

До 14 января зима будет относительно теплой, а со второй половины месяца начнется похолодание до -25. Такой прогноз составил народный синоптик Украины Леонид Горбань, пишет "Сегодня".

Лютые морозы будут то ослабевать, то усиливаться и сопровождаться снегопадами. Весна, согласно с мнением Горбаня, придет в Украину в апреле. При этом высокая температура начнется уже со второй недели месяца.

Май, июнь и июль будут жаркими и высушат почву. А вот к концу лета температура станет комфортной. Сентябрь тоже обещает быть теплым, но уже с октября, на праздник Покров, возможны заморозки.

Ноябрь отличится по-настоящему зимней погодой, а декабрь, как и в 2018, запомнится температурными "качелями".

Проноз на 2019 Сегодня

"Говорить о том, что, мол, идут на какое-то время стабильные холодные зимы, или, опираясь на температурную статистику, утверждать, что надвигается постоянное потепление, некорректно. Статистические подсчеты сглаживают погодные аномалии, но ведь в самые мягкие зимы бывают морозные периоды", — подытожил Горбань.

Иллюстрация Flickr Sheila Mink

Он подчеркнул, что на погодные условия влияют и более глобальные аномалии, как приближении Марса к Земле на самое близкое расстояние за 60 000 лет.

"Из-за притяжения Марса давление на экваторе увеличилось, пошли с большой скоростью ветры из Африки на Европу, Марс сделал бури в США, цунами в Малайзии", — пояснил народный синоптик.

Климатолог Украинского гидрометеорологического института НАНУ Вера Балабух также убеждена, что в Украине начался период заметных изменений климата.

"Если взять конкретно Украину, то у нас темпы повышения средней за год температуры воздуха почти втрое превышают рост приземной глобальной температуры. Температура воздуха на всей территории страны стабильно растет на протяжении года, но больше всего зимой и летом", — сообщила она.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в субботу, 5 января, ожидается морозная погода, а в некоторых регионах — снегопады.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, осадки в виде умеренного снега выпадут в западных, ночью и в восточных областях, небольшого снега — днем в северных областях. На остальной территории день пройдет без существенных осадков.