Раскрыты неизвестные факты о Чернобыле

Белорусский блогер Максим Мирович рассказал несколько малоизвестных фактов о Чернобыле.

"Я четырежды бывал в Чернобыле, где снимал материалы для своего блога, и еще поеду — осталось много всего интересного", – написал он в своем Twitter.

По словам Мировича, зона отчуждения состоит из двух охранных периметров — Тридцатикилометровой и Десятикилометровой зон, которые на жаргоне сталкеров называются "Тридцатка и Десятка". В отличие от первой, вторя является практически чистой.

"Название "Тридцатикилометровая зона" очень условное — на самом деле ЧЗО намного больше — в западном направлении она тянется от станции почти на 90 километров. Именно в этой, Западной части ЧЗО в последние годы проходили чернобыльские лесные пожары — в основном, низовые. По обеим сторонам дороги можно увидеть вот такие пейзажи частично сожженных сосен", – отметил он.

Кроме того, в западной части Зоны находится почти никому неизвестный мертвый город Полесское, через которое пролегает автомобильная трасса, но выходить из машины пассажирам строго запрещено.

Мирович отметил, что после аварии Полесское хотели сделать "образцовым городом вблизи периметра загрязнения". Там даже что-то строили. В СССР скрывали, что в этом месте колоссальное загрязнение почвы цезием-137. Он также уточнил, что многие до сих пор путают Чернобыль и Припять. Чернобыль — небольшой городок в 12 километрах от ЧАЭС, а Припять — город, в котором когда-то жили 50 тысяч человек.

"В городе Чернобыль сейчас нет "гражданского населения", но зато есть множество работников Зоны отчуждения — они живут в городе вахтовым методом в общежитиях. Общежития размещаются в бывших жилых домах. Внешне Чернобыль напоминает обычный провинциальный украинский городок — там абсолютно мирные и тихие дворики, оставшиеся ещё из "довоенной" жизни. Исключение — в Чернобыле очень чисто и постоянно что-то метут (повышенные требования радиационной безопасности)", – пояснил блогер.

Кроме того, в Чернобыле работает несколько вполне обычных магазинов. А в 2017 году в городе открылся хостел с Wi-Fi. Однако остановиться там могут только те, у кого есть разрешение на посещение ЧЗО. Также недавно на стене одного из зданий появился мурал.

"В Чернобыльских общежитиях есть вода, свет и отопление. Мебель внутри вся местная, часто привезенная из Припяти. Вот так выглядит здание, котором раньше было общежитие сотрудников "Новарки", что строили новый Саркофаг", – добавил Мирович.

Более того, на ЧАЭС есть столовая, где едят работники и редкие туристы. Осенью 1986 года по домам Припяти ходили дезинфекторы, которые вскрывали двери и выбрасывали из окон полные холодильники. Наиболее ценные вещи увозили в магазин "Радуга", который сейчас открыт. А вещи уничтожило время.

"Самым страшным местом в Припяти был и остается подвал МСЧ-126 — больницы, куда в первые часы после аварии свозили пожарных и работников станции. В подвал больницы сносили одежду и снаряжение пожарных, которая впитала в себя цезий, стронций, плутоний и америций из ядерного пожара", – написал он.

Япония предлагала СССР помощь в ликвидации последствий аварии, однако советские власти отказались. В результате в Чернобыль отправились простые советские граждане. И никакой защиты у ликвидаторов последствий аварии не было. Блогер отметил, что максимум им надевали освинцованные фартуки и заводские очки.

Кроме того, в зоне отчуждения водится очень много живности. Припять стала частью леса, в котором водятся лисы, зайцы, кабаны, птицы и другие животные.

Редкое видео - дезинфекторы выбрасывают вещи и мебель из припятских квартир в кузов МАЗа, после чего давят остатки техники колёсами - чтобы не досталась мародерам. pic.twitter.com/6MRBthZtF7 — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 11 серпня 2018 р.

Я четырежды бывал в Чернобыле, где снимал материалы для своего блога, и ещё поеду — осталось много всего интересного) Итак, один лайк — один малоизвестный факт о Чернобыле.



Поехали) pic.twitter.com/5b2YwF04Ql — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 11 серпня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, что осталось в Припяти после Чернобыльской катастрофы.