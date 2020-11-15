Мороз на Николая и "мокрый" Новый год: народные синоптики дали прогноз погоды до конца года

Зима 2020-21, скорее всего, не будет такой же аномально теплой, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.

Подробнее о том, какой будет погода в Украине до конца года – в материале OBOZREVATEL.

В ноябре погода трижды уйдет в "минус"

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил в эфире телеканала Obozrevatel TV, что погоду в оставшиеся недели осени можно будет спрогнозировать по дню Кузьмы и Демьяна, который церковь отмечает 14 ноября.

"Если в этот день тепло, осень дальше будет теплая и теплая зима. Но по расчету, который я сделал, это уже ночные морозы", – рассказал он.

По прогнозам синоптика, в период с 14 ноября до конца месяца "температура будет трижды уходить в минус". Морозы ожидаются 19-20 ноября, 24-25 ноября и 28-29 ноября.

Но будут и периоды относительного потепления, когда температура воздуха будет подниматься до +2…+4 градуса. Таких периодов будет два: 21-23 ноября и 25-27 ноября.

Народный синоптик Владимир Деркач, в свою очередь, рассказал OBOZREVATEL, что, согласно его прогнозам, которые он ежегодно составляет в период с 25 декабря по 7 января, во второй половине ноября погода в Украине будет переменчивой.

Будут и холодные дожди, и периоды потепления, и ночные морозы.

С 20-х чисел ноября он прогнозирует небольшое потепление, затем температура воздуха снова понизится, но не существенно. Ночью возможны небольшие морозы. Отрицательные температуры могут наблюдаться и днем.

На Новый год возможна оттепель.

В декабре будут и сильные морозы, и оттепель

Леонид Горбань спрогнозировал морозы на Николая, оттепель на Новый год, три "плюсовых" и два "минусовых" периода. По его расчетам, "первая семидневка декабря будет с плюсовой температурой, +4… +5 градусов". 6 декабря пройдет снег с дождем.

С 8 по 14 декабря установятся морозы на уровне -9…-11 градусов. 8 и 11 декабря возможен снег. С 13 декабря придет новое потепление, и до 17 декабря воздух будет прогреваться до +4…+5 градусов. 15 декабря возможен снег с дождем, 17 декабря – дождь.

С 18 по 28 декабря ожидается длительный морозный период, когда температура воздуха будет опускаться на 10-13 градусов ниже нуля. 18-20 декабря и 27-28 декабря возможен снегопад. Таким образом, в день святого Николая, который выпадает на 19 декабря, в Украине будет мороз и снег, прогнозирует народный синоптик.

Но за несколько дней до Нового года начнется оттепель. 29-31 декабря температура воздуха станет плюсовой, +1…+3 градуса. 29-30 декабря может пройти снег с дождем.

"В январе будет три оттепели и три периода морозов, но сильных морозов не ожидается", – добавил Леонид Горбань. Он также уточнил, что его расчеты актуальны для центральных регионов Украины, включая Киев.

До конца ноября погода трижды будет уходить в "минус".

По оценкам Владимира Деркача, в первых числах декабря ожидается очередное похолодание. В период до 10 декабря ожидается небольшое потепление, могут пройти осадки. 9-11 декабря может снова похолодать.

Вблизи даты 15 декабря в Украине могут установиться плюсовые температуры, но на Николая, 19 декабря, возможен ночной мороз.

В период с 20 декабря народный синоптик спрогнозировал аномально теплую погоду, которую он назвал "зимним бабьим летом".

В последние дни года Владимир Деркач пообещал небольшие морозы и осадки в виде снега.