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1 ноября • обновлено в 06:47
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Мороз и солнце: синоптики дали точный прогноз погоды в Украине

3.7т Читать материал на украинском

В Украине в пятницу, 1 ноября, ожидается резкое снижение температуры. Холоднее всего будет на востоке страны.

Ночью температура воздуха здесь снизится до -8 градусов, а днем будет лишь +2…+4. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе Украины будет сухо и солнечно. Температура воздуха достигнет +9 градусов. В центре без осадков, до +6. В южных регионах будет до +9, также солнечно и сухо.

В Киеве в пятницу +5…+7 градусов, без осадков.

Мороз и солнце: синоптики дали точный прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик уточнил прогноз погоды на ноябрь в Украине. В стране температура опустится до -11.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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