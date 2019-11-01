Мороз и солнце: синоптики дали точный прогноз погоды в Украине

В Украине в пятницу, 1 ноября, ожидается резкое снижение температуры. Холоднее всего будет на востоке страны.

Ночью температура воздуха здесь снизится до -8 градусов, а днем будет лишь +2…+4. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины будет сухо и солнечно. Температура воздуха достигнет +9 градусов. В центре без осадков, до +6. В южных регионах будет до +9, также солнечно и сухо.

В Киеве в пятницу +5…+7 градусов, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик уточнил прогноз погоды на ноябрь в Украине. В стране температура опустится до -11.

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