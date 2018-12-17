Мороз и солнце: синоптики дали прогноз по похолоданию в Украине

В Украине в понедельник, 17 декабря, будет облачно с прояснениями.

В западных областях снег, на остальной территории без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных и южных областях ночью 3-8°, днем 0-5° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области днем 1-4° тепла; на остальной территории ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве 17 декабря днем от -5° до -7°, солнечно.

В это время на курортах Египта тепло. Так, в Шарм-Эль-Шейхе дневная температура достигнет 17 декабря +26°. Осадков не ожидается.

То же самое ожидается в Хургаде. В Эль-Кусейре будет немного холоднее — не более +24° днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с понедельника ожидается морозная и сухая погода, лишь в западных областях будет снежить.

2019 год может стать самым жарким в истории через феномен Эль-Ниньо - резкое повышение температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана.