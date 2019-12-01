Мороз и снег: синоптики уточнили прогнозы погоды на 2 декабря

В Украину пришла зимняя погода – первый понедельник декабря будет холодным и скользким.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко, уточнив, что во многих областях выпадет снег.

В Украине ожидается снег и гололед pogliad.ua

"Первая декабрьская неделя начнется в Украине настоящими зимними явлениями – снегом и гололедом. 2 декабря снег начнется в западных областях, ближе к вечеру понедельника снег распространится восточнее, в Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Черкасскую область и Киевскую. На остальной территории завтра пока будет без осадков. Но это – пока", – отметила Диденко.

Она предупредила водителей, что возможны осложнения на дорогах: гололедица, "каша". Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -2 до +2, на юге – до +4… +6 градусов.

"В Киеве завтра еще, в основном, без осадков, однако вечером есть вероятность мокрого снега и снега. Температура воздуха в течение дня понедельника около нуля, вечером похолодает до -1... -3 градусов – будет скользко", – добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики ранее прогнозировали, что в Украине грядущая зима 2020 года будет в основном теплой. Температура во многих точках Европы ожидается выше нормы.

На Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, под конец первого зимнего месяца в Украину придет существенное похолодание.

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