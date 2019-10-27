Будут сюрпризы: синоптики дали холодный прогноз по Украине

Погода в Украине подготовила гражданам капризные сюрпризы — уже со следующей недели на смену теплым придут морозные дни и ночи, к тому же с дождем и снегом.

Но воскресенье, 27 октября, еще будет теплым, без осадков, хоть и с туманами. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В целом по стране, кроме северных областей, будут туманы, видимость 200-500 м — первый уровень опасности, желтый. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в северных областях лишь местами — туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +4... +9, на побережье морей до +12, днем +13... +18, в западных областях местами даже +19... + 22 градуса.

Синоптики дали холодный прогноз по Украине

В Киеве и области 27 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +7... +9, днем +15... +18 градусов.

Бодрящим прогнозом на воскресенье поделилась с украинцами и известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В Киеве — теплое воскресенье, туманы, без осадков. Оставьте в лесу хотя бы немного грибов для ежиков и орехов для белочек. А свои пакеты с мусором не забудьте забрать с собой. Подышите нормальным кислородом на природе, если будет возможность, "накостыляйте" по дороге тем, кто сжигает листья, и быстренько бегите. Результативного и экологически чистого воскресенья!" — написала она.

Погода в Украине в воскресенье, 27 октября Укргидрометцентр

А уже с понедельника, по ее словам, начнется похолодание, в частности, на Волыни, Ровенщине и Львовщине. Во вторник, 29 октября, холод распространится и на большинство областей страны.

В Укргидрометцентре же рассказали подробный прогноз погоды на следующую неделю.

Погода в Украине в понедельник, 28 октября Укргидрометцентр

Так, понедельник, 28 октября, начнется облачностью с прояснениями. Будет без осадков, лишь в западных областях днем пройдет дождь. Температура ночью +4 ... +9 , днем +14... +19, в западных, кроме Закарпатья, и северных областях +8... +13 градусов.

Погода в Украине во вторник, 29 октября Укргидрометцентр

Во вторник, 29 октября, в западных, северных, а днем и в центральных областях — местами небольшой дождь, в Карпатах даже с мокрым снегом. На севере и западе ожидается понижение температуры ночью до 0... + 5, днем до +5... +10 градусов. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине в среду, 30 октября Укргидрометцентр

Среда, 30 октября, принесет небольшие дожди на юг страны, в восточные, местами центральные области, а также на Закарпатье и Прикарпатье. В то же время в Карпатах дожди с мокрым снегом. Днем на юге +8... +12 градусов. Ночью ожидается дальнейшее понижение температуры — в среднем до +2... +7, на побережье морей +10, в западных и северных областях будет холодно — от +4 до -1 градуса.

В четверг, 31 октября, в Украине без существенных осадков. Температура воздуха днем до +3... + 9, ночью 0... -6 градусов.

Погода в Украине в четверг, 31 октября Укргидрометцентр

В Киеве следующая неделя начнется с +4... +9 ночью и +8... +13 градусов днем. Во вторник, 29 октября, ночью столбики термометров опустятся до 0... +5, днем +5... +10 градусов.

В среду и четверг без существенных осадков. Снижение температуры ночью 30 октября +4... -1 градуса, 31 октября — до +1... -6 ночью и +3... +8 градусов днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что начало ноября в Украине будет погожим, а температура воздуха еще продержится выше нуля. В отдельных регионах страны возможны небольшие дожди. Совсем холодно в стране станет лишь в конце ноября.

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