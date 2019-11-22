Мороз, гололедица и снова потепление: синоптик дала неоднозначный прогноз по Украине

В выходные, 23 и 24 ноября, на территории Украины ожидается морозная и ветреная погода. Дожди пройдут только на западе страны, поэтому на дорогах будет наблюдаться гололедица.

В то же время после этого снова придет потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Мощный восточный антициклон с красивым киношным именем Quincy в выходные и в дальнейшем будет нас вымораживать, но – дудки. Прогностические модели указывают на увеличение осадков и потепление с 28-го ноября. Это – чтобы вам было легче воспринимать градуса субботы и воскресенья", – подбодрила она украинцев.

Появился неожиданный прогноз погоды на выходные в Украине

Диденко отметила, что 23-24 ноября в Украине ночью ожидается -3... -9 градусов, местами даже до -12. Днем, по ее словам, "тоже не июль" – от 3 градусов мороза до 3-х тепла.

Немного выше температура воздуха будет в западных областях: днем +1... +5, в Закарпатье и на юге Крыма +4... +10 градусов.

В то же время на западе, востоке и особенно в Приазовье буде продолжать создавать опасность сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.

"Осадки в выходные маловероятны, так как – антициклон", – подчеркнула синоптик.

В ближайшие выходные погоду будет определять восточный антициклон Quincy Facebook/Наталья Диденко

Но добавила, что в субботу, 23 ноября, в западных областях местами, вероятно, пройдет небольшой то ли снег, то ли дождь. Правда, при низкой температуре это приведет к слабому гололеду.

"Водители, которые едут на запад Украины, и не думайте без зимней резины путешествовать, может быть опасно", – призвала она.

В Киеве же 23-24 ноября осадков не предвидится. Ветер будет хоть и не штормовым, но порывистым. В ночные часы поморозит до -4... -10, днем в столице ожидается -2... +2 градуса.

"Завтра, в годовщину Голодомора, солнце заходит в 16 часов 4 минуты, как раз, когда будут зажигать свечи памяти. Будет холодно, в Киеве до 3-4 градусов мороза да еще и с порывистым ветром. Оденьтесь потеплее, вспомните тех, кто тогда так страшно пошел за горизонт вместе с солнцем, не дождавшись ясных дней..." – трогательно подытожила Диденко.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в течение ближайших трех дней установится малооблачная и морозная погода, однако снега пока не ожидается. Такой прогноз погоды озвучил в эфире ObozTV синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

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