Мороз, дождь и снег: синоптики уточнили холодный прогноз по Украине

В четверг, 4 апреля, в Украине не стоит ждать потепления, хотя местами на западе температура поднимется до +18.
Погоду по-прежнему будет определять поле повышенного атмосферного давления и прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.
По всей территории – без осадков, лишь в восточных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, на востоке – северо-западный, 5-10 м/с.
Погода в Украине
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 9-14° тепла, в восточных областях 4-9° тепла; на Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.
В Киеве – без осадков. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на Благовещение Пресвятой Богородицы в воскресенье, 7 апреля, ожидается теплая погода с осадками.
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