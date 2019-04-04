Мороз, дождь и снег: синоптики уточнили холодный прогноз по Украине

В четверг, 4 апреля, в Украине не стоит ждать потепления, хотя местами на западе температура поднимется до +18.

Погоду по-прежнему будет определять поле повышенного атмосферного давления и прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории – без осадков, лишь в восточных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, на востоке – северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 9-14° тепла, в восточных областях 4-9° тепла; на Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на Благовещение Пресвятой Богородицы в воскресенье, 7 апреля, ожидается теплая погода с осадками.

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