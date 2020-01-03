Мороз до -27: Гидрометцентр оценил скандальный прогноз погоды на январь

Прогноз погоды, обещающий в конце января 2020 года морозы до 27 градусов в Украине, некорректен.

"Мы такие прогнозы даже не смотрим. Очень часто накапливается расчетная ошибка, поэтому сложно оценивать столь долгий период времени", – пояснил OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло, комментируя информацию, размещенную на сайте Gismeteo.

"Кроме Gismeteo, такие долгие прогнозы никто не дает. Это какая-то экспериментальная модель", – заметил он. Как пояснил синоптик, прогноз погоды делается не более чем на 15 дней. При этом прогноз на 10 дней считается в целом достоверным, а прогноз на оставшиеся дни маловероятным.

Морозы в Украине до 27 градусов под сомнением, сказали в Гидрометцентре

Исходя из этого, он допустил, что уже через 5-7 дней на погодном сайте "будут совсем другие данные".

Синоптик также рассказал о том, что в предыдущие зимы в Украине в январе фиксировались достаточно сильные морозы. "Но это были единичные случаи. Такого, чтобы такой мороз охватил всю территорию Украины, не было", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, согласно прогнозу синоптиков на сайте Gismeteo, в январе в Украине может установиться настоящая зимняя погода. 23-24 января они прогнозируют мороз до 27 градусов.

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