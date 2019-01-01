Мороз до -15 и туманы: синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине

Во вторник, 1 января, в большинстве регионов Украины не предвидится осадков, однако морозы продолжат усиливаться.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в первый день 2019 года небольшой мокрый снег и дождь вероятны лишь в западных областях страны. При этом местами утром ожидается туман, а также гололедица.

"Ветер юго-западный, ночью на Левобережье северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла; в большинстве районов Левобережья ночью 6-11 ° мороза, местами до 15 °, днем 1-6 ° мороза", — предупредили синоптики.

Отметим, накануне же синоптики прогнозировали, что помимо западных областей стоит ожидать осадков также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Луганской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики утверждали, что Новый 2019 год в Украине начнется со снегопадов и метелей, а погода будет менее морозная.

В январе же 2019 года средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений.