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Мороз до -12 и лавинная опасность: синоптики дали свежий прогноз по Украине

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Во вторник, 18 декабря, в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью умеренный, днем небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза; в западных и южных областях ночью 2-7°, днем 0-5° мороза, на Закарпатье и в Крыму от 3° мороза до 2° тепла.

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Мороз до -12 и лавинная опасность: синоптики дали свежий прогноз по Украине

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В высокогорье Ивано-Франковской, западной и центральной частей Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

В горах Львовской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Мороз до -12 и лавинная опасность: синоптики дали свежий прогноз по Украине

Напомним, в Киеве в этот день похолодает, в дальнейшем эта тенденция только усугубится.

На курортах Египта 18 декабря также немного похолодает, правда, речь идет о совсем других температурах. В частности, в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и Сафаге днем будет солнечно, столбик термометра поднимется не выше +22°.

Мороз до -12 и лавинная опасность: синоптики дали свежий прогноз по Украине
Мороз до -12 и лавинная опасность: синоптики дали свежий прогноз по Украине
Мороз до -12 и лавинная опасность: синоптики дали свежий прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в большинстве областей Украины будет преобладать морозная погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, температура воздуха ночью составит -6-12 градусов, на севере, востоке и в центре -12-14 градусов.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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