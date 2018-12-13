Мороз до -10, снег и гололедица: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

В четверг, 13 декабря, в Украине ожидается небольшой снег, немного потеплеет.

В западных, ночью и в большинстве северных и центральных областей прогнозируют умеренный снег, лишь в Приазовье и на крайнем востоке страны днем без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный (в южной и восточной части — юго-восточный), 5-10 м/с.

Известия в Украине

Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах 5-10° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве 13 декабря ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура в течение суток 0-2° мороза.

Также в столице в местах прогнозируемого скопления грузового транспорта запланировано установление пяти мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское шоссе, Бориспольское шоссе, Броварской проспект, Гостомильское и Одесское шоссе).

При этом, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Украине в четверг, 13 декабря, будет ощущаться воздействие циклона. В этот день прогнозируется снег и мокрый снег.

Тем временем на курортах Египта все еще тепло. Так, в Шарм-эль-Шейхе 13 декабря будет до +22 градусов, температура воды — до +20. В Хургаде — до +22, а температура воды составит +19.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря в Украине продолжит ухудшаться погода, в результате чего под удар стихии попадут семь областей.

Ожидаются налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, а также прирост снежного покрова в 12-20 см.

Ранее синоптики прогнозировали, что в декабре 2019 года температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

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