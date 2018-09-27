Жителі окупованої Макіївки отруїлись питною водою. Забруднення води могло статись через аварію в мережі, розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак. – Ред.

Макіївка всі роки, і у попередні десятиліття, несла велике техногенне навантаження. Там знаходиться не тільки Макіївський металургійний комбінат у центрі міста зі своїми відвалами і шкідливим виробництвом, роботу якого зараз не на повну потужність, але все-таки відновили.

А це шахтний, вугільний край. І значна частина міста підпрацьована гірничими виробками у попередні роки. Йде просідання до поверхні гірничого масиву. Наприклад, якщо вибрали три пласти потужністю по одному метру, то на півтори метри йде просідання гірничого масиву аж до самої поверхні.

І дуже часто, коли відбувається таке просідання, порушуються трубопроводи: водопроводи, каналізація.

У такому випадку, коли йде порушення водопроводів і каналізації, відбувається їх з’єднання у підземних умовах - і споживачі отримують забруднену воду.

Таке відбувається не тільки в Макіївці. Це у свій час було в м. Молодогвардійськ, де гепатитом захворіло відразу більше двох тисяч людей. Це було років 20 назад.

Було в м. Білозерськ Донецької області - це територія, яка підконтрольна українській владі. Там теж це було пару десятиліть назад. Шахта Білозерська підпрацювала гірничими роботами місто Білозерськ і відбулась така ж подібна ситуація.

Тому Гримчак правий, він сам з Макіївки, він розуміє ситуацію.

Надра Макіївки зриті шахтами і гірничими виробками. Там знаходиться стільки довоєнних виробок, де взагалі немає планів гірничих робіт, дірка на дірці.

У Макіївці уже закрили 7 шах з 10.

Там просто нічого не ремонтується. Це ще одна з причин ситуації, що склалась. Йде розвал усього. Якщо закрили шахти, то немає у людей ні роботи, ні податки не платяться, ні бюджету немає.

А люди метал викопують. Чи їм займатись? Збирають металолом і здають його. Пилять металеві лінії електропередачі – здають, проводи обривають – здають. Так там народ промишляє.

Це в Донецьку ще більш-менш: метуть-гребуть в центрі, навіть асфальт стелять. А в області нічого немає.

Зараз знайома звідти повернулась, вона живе між Донецьком і Макіївкою. Каже: морок, життя ніякого немає. Старики там доживають, змінюються в своїй уяві і поведінці.

Вона забрала сюди дітей, а мати, завжди сильна і стримана, каже таке: "Ты предала родину”. А знайома виїхала в Київ, тут працює, годує своїх дітей, сестрі допомагає.

Там пішла повна деградація. Люди там, каже, тихенько сидять, попригиналися.