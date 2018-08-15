"Живет без света и жалуется на эксперименты": почему украинский депутат морил голодом сына

Отцом 4-летнего малыша, которого чуть не заморили голодом в Новоукраинке Кировоградской области, оказался районный депутат Александр Мольченко. В свои 35 лет официально он работал только несколько месяцев.

В городском совете OBOZREVATEL рассказали, что семья ведет асоциальный образ жизни, а к себе в дом они никого не пускают. Подробнее - в материале.

"Отец не пускал даже на порог"

"Это чудо, что медицинскому работнику тогда удалось попасть в дом. Она осматривала их 10-месячную дочь и заметила, что за занавеской лежит истощенный мальчик", - рассказал OBOZREVATEL главный врач центральной районной больницы Новоукраинки Игорь Шилинский.

Только после этого врачи, социальные службы Новоукраинской администрации и горсовета отправились в дом к семье Мольченко.

"Отец в достаточно агрессивной форме не пустил нас даже на порог. Вообще к себе в дом семья никого не пускает и живет очень закрыто. Тогда пришлось привлечь полицию, прокуратуру и на другой день изъять мальчика и отвезти в больницу", - отметил в беседе с нами заместитель городского головы Александр Руденко

Четырехлетний малыш весил всего 7 килограммов, почти не мог стоять. Первое, что он попросил у врачей, "хлебушка и водички". Большая голова, вздутый живот, тоненькие ручки и ножки - маленький Владик похож на узника концлагеря.

Владик просил хлебушка и водички Национальная полиция

"Кировоградская правда"

Как рассказала OBOZREVATEL заместитель главного врача детской областной больницы Кировоградщины Лидия Лищиновская, Владик в среду, 15 августа, впервые сам прошелся по палате.

"Говорит он плохо, поэтому ничего не рассказывает. Но мы наблюдаем динамику, с 10 августа он прибавил 780 граммов. Питание у него диетическое. Пока идут обследования, поэтому сказать, что именно с ребенком случилось, мы пока не можем. Понятно, что он недоедал, это первая причина его состояния. Что еще у него - мы выясняем", - говорит Лищиновская.

Также в больницу приезжали бабушка и мама Владика. Правда, были они там уже вечером, когда руководства не было.

"Над ним проводили эксперименты"

А вот отец-депутат заявил OBOZREVATEL, что во всем виноваты врачи. "Это над ним проводили эксперименты медики сразу после родов. Я видел, как они прятали шприцы. Мы обращались в Кабмин, к президенту, в прокуратуру, во все инстанции, но от нас отмахнулись", - говорит Мольченко.

Главврач центральной районной больницы Новоукраинки Игорь Шилинский пояснил нам, что все это неправда и выдумки депутата. "Он на всех тут пишет жалобы и подает в суд, мы уже привыкли. Конечно, никаких экспериментов никто не проводил. Он придумал эту историю, как и многие другие", - говорит Шилинский.

По словам Мольченко, сын сам худел. "Его жена кормила часто, каждый час, а то и полчаса. Но он сразу ходил в туалет. Его организм ничего не усваивает, поэтому он так выглядит. Мы хотели, чтобы его положили в областную больницу, но нас там не приняли, потому что нужно направление от местного врача. А в нашей районной больнице направления не дают, говорят - ложитесь к нам. Но мы не хотим, мы много слышали, как тут дети умирают. Тут много новорожденных на кладбище лежит. А если бы положили в областную больницу, мы бы потом и в "Охматдет" попали. У меня деньги есть, я бы оплатил", - уверяет Мольченко.

Мольченко утверждает, что сына кормили Facebook Александра Мольченко

Правда, откуда у семьи деньги, непонятно. Как рассказали в районной Новоукраинской администрации, сам депутат нигде не работал, в его трудовой книжке есть запись только за три месяца - и все. "Он стоял на учете в центре занятости, там поскандалил, снялся. Свою трудовую он швырял во двор центра занятости. Сотрудники подбирали ее и почтой высылали ему. Он снова приходил к ним и выкидывал", - рассказали в администрации.

Александр Мольченко пытался устроиться на работу в местную администрацию, но безуспешно - не мог пройти конкурс.

По словам соседей, ни отец, ни мать четверых детей не работают. "Собирают металлолом, орехи - вот их заработок. Там в доме антисанитария, дети грязные ходят. Старшая девочка в школу ходила, так родители все время жаловались, что ребенок грязный, неухоженный", - говорят соседи.

Дом, в котором живут Мольченко с детьми Национальная полиция

Хотя сам Мольченко уверяет, что деньги у него есть. "В этом году две девочки в школу пойдут, Юля и Саша, мы все им уже купили, одежду, тетрадки, все как надо", - говорит отец.

Судя по декларации за 2016 год самого депутата, семья живет на социальные пособия - всего он получил 4580 грн. За 2017 год финансовый отчет на сайте НАПК отсутствует.

Семья Мольченко в Новоукраинке появилась несколько лет назад. По словам Игоря Шилинского, родители не разрешали делать прививки своим детям. Также врач могла осмотреть маленького ребенка только на улице при встрече, в дом ее не впускали. А по словам соседей, семья живет без света, электричество им отключили. "Мольченко считает, что все недра страны принадлежат народу, поэтому должны быть бесплатными. Не платили, вот им и отключили", - говорят в администрации.

У дома нет даже забора Национальная полиция

Сам Мольченко, судя по его страничке в соцсетях, постоянно скандалит и судится с местными чиновниками. Так, две недели назад он с активистами появился в кабинете начальника миграционной службы и требовал, чтобы ему дали официальный ответ. По его словам, он выиграл суд, и чиновники должны внести в паспорта его и супруги данные о национальности - украинец.

Чуть раньше Мольченко наведывался в морг и проверял, работает ли там холодильная камера. Также требовал, чтобы ему дали ответ на запрос - сколько получают местные чиновники территориального центра социального обслуживания. Писал петицию по поводу Центральной районной больницы Новоукраинки. Правда, она не получила достаточного количества подписей.

По словам зама городского головы Александра Руденко, комиссия будет рассматривать вопрос о дальнейшей судьбе ребенка. "Они рассмотрят этот вопрос и решат - обращаться ли в суд по поводу лишения родительских прав", - говорит Руденко.