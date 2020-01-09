Морил голодом десятки животных: на Киевщине пойдет под суд владелец зоопарка

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство из-за жестокого обращения с животными в частном мини-зоопарке в селе Красное Обуховского района на Киевщине.

Как сказано в сообщении Главного управления Нацполиции в Киевской области, по предварительным данным, в учреждении от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без еды.

"20 овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода. Волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство для скота сено, зерно и корма", – говорится в сообщении полиции.

Владельца зоопарка по Киевом будут судить за жестокое обращение с животными

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об изъятии животных.

Как написала на своей странице в Facebook журналистка Ярослава Коба, владельцем мини-зоопарка является известный застройщик Анатолий Войцеховский. По ее словам, ему принадлежит целый эко-комплекс под Киевом – с рестораном, гостиницей, конюшней и собственной фермой, наполненной породистыми коровами и овцами, и конюшнями с элитными лошадьми.

Как отметила журналистка, эко-комплекс не принес Войцеховскому прибыль, поэтому он сбежал из Украины и оставил персонал без зарплаты, а животных без еды и воды. Она добавила, что животные находятся в "ужасном состоянии".

В частном зоопарке под Киевом морили голодом животных Facebook\Ярослава Коба

В частном зоопарке под Киевом морили голодом животных Facebook\Ярослава Коба

В частном зоопарке под Киевом морили голодом животных Facebook\Ярослава Коба

В частном зоопарке под Киевом морили голодом животных Facebook\Ярослава Коба

В частном зоопарке под Киевом морили голодом животных kv.npu.gov.ua

В частном зоопарке под Киевом морили голодом животных kv.npu.gov.ua

В частном зоопарке под Киевом морили голодом животных kv.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в поселке Зеленый Яр Запорожской области хозяева морили собак голодом.

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