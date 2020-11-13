Морги Одесской области заполнены уже на 55% из-за пандемии COVID-19

В Одесской области загруженность моргов выросла до 55% в том числе из-за смертей, вызванной коронавирусной болезнью.

Об этом сообщила "Думская". Данные озвучила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева. Она отметила, что по данным на 13 ноября за сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19.

По ее словам, в Одесской области зафиксировано 31270 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки количество больных выросло на 628 человек.

Чиновница уточнила, что у людей также отмечается обострение хронических заболеваний.

Одарий-Захарьева сообщила, что в области больными COVID-19 заполнено 62% коек в медучреждениях.

Всего в области готовы для приема пациентов с коронавирусной болезнью 1970 коек

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро пятницы, 13 ноября, в Украине зарегистрировали 512 652 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19). Из них 11 787 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.