"Море вышло с берегов": Крым накрыли мощные ливни. Фото и видео

В пятницу, 12 июля, Симферополь и Евпаторию в аннексированном Крыму накрыли ливни, которые привели к масштабному потопу.

Подтверждающие фото и видео опубликовали пользователи в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в Симферополе сильно затопило микрорайон Фонтаны. Из-за дождей многие автомобили были повреждены. Ушли под воду и улицы в Евпатории.

Потоп в Симферополе Twitter RoksolanaToday&Крым25%‏

Потоп в Симферополе Twitter RoksolanaToday&Крым25%‏

Потоп в Симферополе Twitter RoksolanaToday&Крым25%‏

Отметим, накануне крымские спасатели сообщили, что до конца суток 12 июля в разных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквал до 20-25 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Збараже Тернопольской области прошел ливень с сильным градом, из-за чего некоторые улицы города оказались затопленными.

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