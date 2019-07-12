"Море вышло с берегов": Крым накрыли мощные ливни. Фото и видео

В пятницу, 12 июля, Симферополь и Евпаторию в аннексированном Крыму накрыли ливни, которые привели к масштабному потопу.
Подтверждающие фото и видео опубликовали пользователи в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, в Симферополе сильно затопило микрорайон Фонтаны. Из-за дождей многие автомобили были повреждены. Ушли под воду и улицы в Евпатории.
Потоп в Симферополе
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Потоп в Симферополе
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Потоп в Симферополе
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Отметим, накануне крымские спасатели сообщили, что до конца суток 12 июля в разных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквал до 20-25 м/с.
Евпатория— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июля 2019 г.
Пару капель-и первая линия везде! pic.twitter.com/xXBcGYGUxM
Сегодня в Евпатории...— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июля 2019 г.
Туристы: А что, ливнёвок нет? pic.twitter.com/siWXLPwdqY
Симферополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июля 2019 г.
Просто ничего не трогайте руками! pic.twitter.com/vTkWjIr68K
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Збараже Тернопольской области прошел ливень с сильным градом, из-за чего некоторые улицы города оказались затопленными.
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