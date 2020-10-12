Море у Одессы окрасилось в темно-красный цвет и засветилось. Фото

На днях воды Одесского залива окрасились в темно-красный цвет.

Как сообщил в Facebook одесский химик-биолог Владислав Балинский, яркая биофлуоресценция вызвана бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагеллят с преобладающей численностью Lingylodinium polyedra (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Токсины в морской воде, возможны аллергии при купании и отравления при потреблении морепродуктов", – предупредил он.

По словам эксперта, причина в загрязнении морской воды и в длительном сезоне высоких температур.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Куяльницкий лиман окрасился в розовый цвет, в то же время берега водоема стали белыми.