Море у Одессы окрасилось в темно-красный цвет и засветилось. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
5,8 т.
Возможно отравление при употреблении морепродуктов

На днях воды Одесского залива окрасились в темно-красный цвет.

Как сообщил в Facebook одесский химик-биолог Владислав Балинский, яркая биофлуоресценция вызвана бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагеллят с преобладающей численностью Lingylodinium polyedra (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Токсины в морской воде, возможны аллергии при купании и отравления при потреблении морепродуктов", – предупредил он.

По словам эксперта, причина в загрязнении морской воды и в длительном сезоне высоких температур.

Воды Одесского залива окрасились в темно-красный цвет
В морской воде обнаружены токсины
Возможны аллергии при купании
Cкрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Куяльницкий лиман окрасился в розовый цвет, в то же время берега водоема стали белыми.

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