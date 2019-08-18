Море превратилось в суп с галушками: появилось жуткое видео из Геническа

В сети показали жуткое видео с курорта Азовского моря ­– Геническа Херсонской области, где море буквально усыпано медузами.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал ХС | Харьков. На ролике продемонстрировали медуз буквально всех размеров (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Тем временем в Геническе. Море превратилось в суп с галушками", – пошутили на канале. На видео показали, как медузы предельно плотным слоем плывут в море.

Напомним, что такой нашествие медуз наблюдается на Азовском море почти месяц, и с каждым днем морских животных становится лишь больше. В июле такая проблема наблюдалась в Кирилловке.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно туристы показали множество медуз, выкинутых на пляж в Геническе. Специалисты утверждают, что раньше такого количества морских животных не было из-за низкого уровня солености моря.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся