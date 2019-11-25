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25 ноября • обновлено в 17:54
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Море превратилось в пустыню: опубликовано показательное видео из Мариуполя

3.2т
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Из-за сильного ветра Азовское море в Мариуполе заметно отошло от береговой линии и превратилось в настоящую пустыню.

Местные жители, которые впервые за множество лет наблюдают подобную картину, делятся ужасающими видео в сети. Одно из них опубликовано на YouTube-канале "Новости Ульвиченко" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что море "убежало" от берега почти на сто метров.

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Азовское море превратилось в пустыню

Азовское море превратилось в пустыню

"В пределах видимости воды нет. Есть какие-то маленькие участки – лужи. Фактически моря нету", – комментирует кадры автор видео.

Море "убежало" от берега почти на сто метров

Море "убежало" от берега почти на сто метров

Скриншот из видео

При этом он добавил, что в действительности все выглядит не так уже и апокалиптично, как кажется на первый взгляд.

В пределах видимости воды нет

В пределах видимости воды нет

Скриншот из видео

Так, сначала воду отнесло где-то на 50-70 метров от берега, а потом она замерзла. Позже из-за ветра лед засыпало песком, таким образом, увеличив размеры "пустыни".

Вода в море замерзла у берега

Вода в море замерзла у берега

Скриншот из видео

Однако увиденное, подчеркнул снимающий видео мужчина, не может не удивлять.

Азовское море в Мариуполе

Азовское море в Мариуполе

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Таганрогском заливе (Россия) Азовское море катастрофически обмелело и практически превратилось в пустыню. Произошло это из-за сильнейших ветров. В результате береговая линия отодвинулась вглубь на несколько километров.

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Автор
Марта Рок
Место
Украина Мариуполь
Тег
Азовское море
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