Море превратилось в пустыню: опубликовано показательное видео из Мариуполя

Из-за сильного ветра Азовское море в Мариуполе заметно отошло от береговой линии и превратилось в настоящую пустыню.
Местные жители, которые впервые за множество лет наблюдают подобную картину, делятся ужасающими видео в сети. Одно из них опубликовано на YouTube-канале "Новости Ульвиченко" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что море "убежало" от берега почти на сто метров.
Азовское море превратилось в пустыню
"В пределах видимости воды нет. Есть какие-то маленькие участки – лужи. Фактически моря нету", – комментирует кадры автор видео.
Море "убежало" от берега почти на сто метров
Скриншот из видео
При этом он добавил, что в действительности все выглядит не так уже и апокалиптично, как кажется на первый взгляд.
В пределах видимости воды нет
Скриншот из видео
Так, сначала воду отнесло где-то на 50-70 метров от берега, а потом она замерзла. Позже из-за ветра лед засыпало песком, таким образом, увеличив размеры "пустыни".
Вода в море замерзла у берега
Скриншот из видео
Однако увиденное, подчеркнул снимающий видео мужчина, не может не удивлять.
Азовское море в Мариуполе
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL, в Таганрогском заливе (Россия) Азовское море катастрофически обмелело и практически превратилось в пустыню. Произошло это из-за сильнейших ветров. В результате береговая линия отодвинулась вглубь на несколько километров.
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