Море людей и цветов: в Харькове прощаются с погибшей "Ведьмой"

В четверг, 3 апреля, Харьков провел в последний путь погибшую на Донбассе женщину-добровольца Яну Червоную ("Ведьму").
Почтить память Героя собрались сотни людей с цветами. Прощание с защитницей Украины организовали у памятника Шевченко. Фото с траурной церемонии опубликовали на странице IT Sector в Facebook.
Яна Червона
Facebook Яны Червоной
Прощание с Яной Червоной
Facebook IT Sector
Прощание с Яной Червоной
Facebook IT Sector
Прощание с Яной Червоной
Facebook IT Sector
Прощание с Яной Червоной
Facebook IT Sector
Прощание с Яной Червоной
Facebook IT Sector
Прощание с Яной Червоной
Facebook IT Sector
Прощание с Яной Червоной
Facebook IT Sector
В комментариях под постом украинцы выражают слова скорби из-за гибели Червоной и соболезнование ее близким.
"Держи небо для нас, Яна! Цветы Донбасса — твои", "Светлая память", "Вот это я понимаю, уважение... Сколько людей пришло!", "Герои не умирают!" — пишут люди.
Как сообщал OBOZREVATEL,2 апреля после прямого попадания ПТУРа террористов в блиндаж погибли добровольцы Яна Червона (позывной "Ведьма") и Александр Милютин (позывной "Дед"). Новость об их смерти вызвала большой ажиотаж среди украинцев.
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