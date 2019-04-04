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Море людей и цветов: в Харькове прощаются с погибшей "Ведьмой"

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В четверг, 3 апреля, Харьков провел в последний путь погибшую на Донбассе женщину-добровольца Яну Червоную ("Ведьму").

Почтить память Героя собрались сотни людей с цветами. Прощание с защитницей Украины организовали у памятника Шевченко. Фото с траурной церемонии опубликовали на странице IT Sector в Facebook.

Яна Червона

Яна Червона

Facebook Яны Червоной

Прощание с Яной Червоной

Прощание с Яной Червоной

Facebook IT Sector

Прощание с Яной Червоной

Прощание с Яной Червоной

Facebook IT Sector

Прощание с Яной Червоной

Прощание с Яной Червоной

Facebook IT Sector

Прощание с Яной Червоной

Прощание с Яной Червоной

Facebook IT Sector

Прощание с Яной Червоной

Прощание с Яной Червоной

Facebook IT Sector

Прощание с Яной Червоной

Прощание с Яной Червоной

Facebook IT Sector

Прощание с Яной Червоной

Прощание с Яной Червоной

Facebook IT Sector

В комментариях под постом украинцы выражают слова скорби из-за гибели Червоной и соболезнование ее близким.

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"Сынок, я никому Украину не отдам": что известно об убитых на Донбассе "Ведьме" и "Деде"

"Держи небо для нас, Яна! Цветы Донбасса — твои", "Светлая память", "Вот это я понимаю, уважение... Сколько людей пришло!", "Герои не умирают!" — пишут люди.

Море людей и цветов: в Харькове прощаются с погибшей "Ведьмой"

Море людей и цветов: в Харькове прощаются с погибшей "Ведьмой"

Как сообщал OBOZREVATEL,2 апреля после прямого попадания ПТУРа террористов в блиндаж погибли добровольцы Яна Червона (позывной "Ведьма") и Александр Милютин (позывной "Дед"). Новость об их смерти вызвала большой ажиотаж среди украинцев.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
УкраинаХарьков
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Южный Гарик
Южный Гарик
Назвалась ведьмой, значит в ад и дорога....
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