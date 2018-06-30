Заткнули Крым за пояс: украинские курорты показали, как должен выглядеть пляжный сезон

Пляжи оккупированного Россией Крыма в разгар сезона остаются пустыми, в то время как Херсонская, Запорожская и Одесская области переполнены туристами.
Фотографии из разных курортных городов полуострова и материковой части Украины опубликовали в Twiter Roksolana Today.
"Нет, это не Гурзуф, нет. Не в субботу. Нет, завтра не июль, что вы. Это все Госдеп врет", ― подписал фотографию блогер.
Нееее— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.
это Не Гурзуф,нет..
Не в субботу(прямо сейчас)
Не,завтра не июль,что вы...
То все Госдеп врет... pic.twitter.com/oF2aJ5FYwF
В это же время в пгт. Кирилловка (Запорожская область) на пляже находилось большое количество отдыхающих.
Кирилловка, 30.06.2018
twitter.com/KrimRt
Похожая ситуация и на побережье Затоки, что в Одесской области.
Затока
twitter.com/KrimRt
Затока сейчас— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.
У зв"язку з тим,що зубожилі явно на пляжах(тих що залишилися)не вміщаються,то треба вже закінчувати цей дурний єксперимент з Кримом.У нас краще,що не кажи! -як прибрати ту гидоту,що зараз знищує Крим.
Давайте вже думати,поки ви не затоптали одне одного біля морька pic.twitter.com/upMwC11c0Q
Твою дивизию...— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.
Кирилловка сейчас
Вебки вон-если кто то не там вдруг
Капец...https://t.co/PiWVXXDdbx pic.twitter.com/mLM39W9RWZ
Железный порт— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.
зараз
Шось я переймаюся
Пів вареника хоть з"їли з ранку зубожілі? pic.twitter.com/jbFtd1Gmka
В противовес этому пляжи Крыма по состоянию на утро 30 июня оставались пустыми.
Севастополь,Кача— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.
сейчас
Врать сложно-мизер вебок с пляжей
В Алуште-одна работала пляжная.Изменили угол-пляжа не видно
что то сплин напал...грустно... pic.twitter.com/r7lWyKl2Ze
"Море есть, народа нет", ― резюмировали в Twiter Roksolana Today.
Только что прочла-один лапоть другому— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.
- мі в Рыбачьем-народу море!
Рыбачье прямо сейчас.Море есть.Народу-нет
Так сегодня суббота,выходной pic.twitter.com/JUc8WONmVQ
Как писал OBOZREVATEL, жители Крыма показали уничтоженные миндальные деревья.