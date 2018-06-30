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Заткнули Крым за пояс: украинские курорты показали, как должен выглядеть пляжный сезон

11.1тЧитать новость на украинском

Пляжи оккупированного Россией Крыма в разгар сезона остаются пустыми, в то время как Херсонская, Запорожская и Одесская области переполнены туристами.

Фотографии из разных курортных городов полуострова и материковой части Украины опубликовали в Twiter Roksolana Today.

"Нет, это не Гурзуф, нет. Не в субботу. Нет, завтра не июль, что вы. Это все Госдеп врет", ― подписал фотографию блогер.

В это же время в пгт. Кирилловка (Запорожская область) на пляже находилось большое количество отдыхающих.

Новости
"В*ту начали готовить": оккупанты рассказали, что будет с ценами в Крыму

Кирилловка, 30.06.2018

twitter.com/KrimRt

Похожая ситуация и на побережье Затоки, что в Одесской области.

Затока

twitter.com/KrimRt

В противовес этому пляжи Крыма по состоянию на утро 30 июня оставались пустыми.

"Море есть, народа нет", ― резюмировали в Twiter Roksolana Today.

Как писал OBOZREVATEL, жители Крыма показали уничтоженные миндальные деревья.

Место
Украина
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Вот не зря вас поляки 150 лет быдлом называет, ну в точку.
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Приходько Егор
Приходько Егор
да что там говорить, достаточно посмотреть обзоры независимых блогеров https://www.youtube.com/watch?v=Qx4nTGKhZzs&t=998s
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Ivan Rus
Ivan Rus
У меня сосед только с Крыма приехал, говорит Авто с украинскими номерами хуева туча. Заткнули за пояс? Будто Крым победили. Дебилы блюеать
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Иванов Илья
Иванов Илья
Ivan Rus, не сотри ладони рогастик.в донецке с луганском полно еще украинских номеров.да и к родственникам в крым люди ездят.это не отдыхающие.на пляжи рыльце свое поверни.вы оккупанты еще не все поотключали.а там хоть шаром покати....вот тебе и все ответы на вопрос.вы абхазию-лучший курорт совка в отстойник превратили.что уж про крым говорить.понимаете что ворованное.вот деньги и не вкладываете.военная база она и есть военная база.
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