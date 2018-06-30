Заткнули Крым за пояс: украинские курорты показали, как должен выглядеть пляжный сезон

Пляжи оккупированного Россией Крыма в разгар сезона остаются пустыми, в то время как Херсонская, Запорожская и Одесская области переполнены туристами.

Фотографии из разных курортных городов полуострова и материковой части Украины опубликовали в Twiter Roksolana Today.

"Нет, это не Гурзуф, нет. Не в субботу. Нет, завтра не июль, что вы. Это все Госдеп врет", ― подписал фотографию блогер.

Нееее

это Не Гурзуф,нет..

Не в субботу(прямо сейчас)

Не,завтра не июль,что вы...

То все Госдеп врет... pic.twitter.com/oF2aJ5FYwF — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.

В это же время в пгт. Кирилловка (Запорожская область) на пляже находилось большое количество отдыхающих.

Кирилловка, 30.06.2018 twitter.com/KrimRt

Похожая ситуация и на побережье Затоки, что в Одесской области.

Затока twitter.com/KrimRt

Затока сейчас

У зв"язку з тим,що зубожилі явно на пляжах(тих що залишилися)не вміщаються,то треба вже закінчувати цей дурний єксперимент з Кримом.У нас краще,що не кажи! -як прибрати ту гидоту,що зараз знищує Крим.

Давайте вже думати,поки ви не затоптали одне одного біля морька pic.twitter.com/upMwC11c0Q — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.

Железный порт

зараз

Шось я переймаюся

Пів вареника хоть з"їли з ранку зубожілі? pic.twitter.com/jbFtd1Gmka — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.

В противовес этому пляжи Крыма по состоянию на утро 30 июня оставались пустыми.

Севастополь,Кача

сейчас

Врать сложно-мизер вебок с пляжей

В Алуште-одна работала пляжная.Изменили угол-пляжа не видно

что то сплин напал...грустно... pic.twitter.com/r7lWyKl2Ze — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.

"Море есть, народа нет", ― резюмировали в Twiter Roksolana Today.

Только что прочла-один лапоть другому

- мі в Рыбачьем-народу море!

Рыбачье прямо сейчас.Море есть.Народу-нет

Так сегодня суббота,выходной pic.twitter.com/JUc8WONmVQ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 июня 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, жители Крыма показали уничтоженные миндальные деревья.