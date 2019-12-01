В США сегодня есть несколько сотен городов, проживание в которых позволено только людям старше 55 лет. А начало "возрастным резервациям" в Америке положил неудачный проект социалистического кибуца для стариков в конце 1940-х. Хотя в итоге всё получилось, но в американском, специфическом формате.

В 1947 году бывший минчанин Бен Шлейфер, заехав в Аризону (совершенную дыру США в те времена) решил создать там социалистический городок для стариков. Он предполагал, что пожилые будут выращивать овощи, работать на заправках на транзитных трассах, и таким образом содержать самих себя. Но из затеи ничего не вышло – в дыру ехать никто из стариков не хотел, и стоять у бензоколонки при +45 – тоже. Во второй раз он вернулся к своей затее в 1955 году – и таки смог найти 23 семьи пожилых американцев, из которых он основал "городок" Янгтаун (Youngtown; более глумливого названия придумать сложно – ведь в то время простые американцы иронию не особенно понимали).

В 1957 году совершенно случайно, проезжая по Аризоне, этот проект Шлейфера увидел строительный олигарх Дэлл Вебб. Он понял, что идея автономного города для стариков пойдёт, особенно если правильно её преподать. Вебб за сущие копейки (2 тыс. $) купил по соседству с Янгтауном участок земли с остатками заброшенного города Маринетт и построил на его месте городок с ещё более глумливым для такой дыры, как первоначально казалось, названием "Sun City" (Город Солнца). Название города было обусловлено не тем, что Вебб решил воплотить в жизнь мечту Томаза Кампанеллы, а потому, что он был спроектирован по принципу радиально-кольцевой структуры и в плане напоминал рисунок солнца.

В отличие от Шлейфера, Вебб уделил особенное внимание инфраструктуре будущего города. Первыми там начали строиться больницы, бассейны, поля для гольфа, торговые и спортивные центры – и только потом жильё. На рекламу и PR олигарх потратил 400 тыс. $, сумев убедить стариков, что в "Сан-Сити" им будет жить комфортнее, чем у себя дома. Особенный упор в рекламе делался на то, что их дети наконец-то смогут пожить для себя, а о стариках на новом месте позаботится квалифицированный персонал. Реклама сработала – инициаторами переселения своих пожилых родственников выступили как раз их дети.

Открытие и старт продаж состоялось 1 января 1960 г. Несмотря на скептицизм экспертов, полагавших, что создание поселений, ориентированных исключительно на людей старшего возраста (55+) и пенсионеров (средний возраст выхода на пенсию в США — 65-67 лет) обречено на провал, проект оказался чрезвычайно успешным. В первый же уикенд было продано более двухсот пятидесяти домов, а число посетителей, проявивших интерес к поселению и решивших познакомиться с ним поближе, составило 100 000 человек!

Последующий небывалый рост числа продаж и неослабевающий интерес к городу подтвердили, что потребность в таких поселениях для людей препенсионного и пенсионного возраста велика. После "триумфа" первого поселения компания Вебба и другие девелоперы начали активно строить подобные города и поселки по всей территории США, располагая их в местах с мягким климатом, красивой природой, удобным транспортным сообщением, развитой инфраструктурой. В том самом первом Сан Сити Аризона сегодня уже 26 000 домохозяйств и около 38500 жителей со средним возрастом 72 года. Инфраструктура включает — 120 клубов, семь центров отдыха, 11 полей для гольфа, ресторан, бассейны (6 открытых и 1 закрытый), девятнадцать торговых точек, фитнес-центры, студии аэробики, йоги, танцев, роликовых коньков, мастерские керамики, деревообработки, прикладных искусств, витражей, театральная студия, компьютерный центр, две библиотеки, залы для игры в бильярд, теннисные корты, бадминтонные площадки, 2 рыболовных озера, несколько парков, места, отведенные для пикников на природе, церкви разных конфессий, госпиталь, пешеходные и велосипедные тропы.

Сегодня по разным источникам количество городов — аналогов "города солнца", только на территории США около 500. Они отличаются количеством домохозяйств в поселении (от нескольких сотен – до десятков тысяч), качеством и ценой предлагаемых жилищ – от 30 000 $ за простые апартаменты до миллиона $ за отдельный дом-ранчо с 5-6 спальнями, бассейном, гаражом и прочими удобствами. Основное ограничение для желающих жить в таких городах — возраст. Правила чаще всего следующие — постоянно проживать там могут только те, кому "за 55", а также те члены их семей, которым исполнилось 18. Чтобы город получил статус "возрастного" — чаще всего его именуют "55+ active adult communities and active retirement communities" (сообщества активного взрослого населения "за 55" и вышедших на пенсию), не менее 80% его жителей должны быть в возрасте 55+ либо же 80% домохозяйств должны состоять из хотя бы одного такого жителя. Это позволяет не содержать школы и детские учреждения, что существенно снижает налоговую нагрузку на обитателей поселений и позволяет получить ряд льгот.

Одно из главных преимуществ городов и поселков подобного типа — возможность вести активный образ жизни. Как правило, обязательный компонент, предусматриваемый в инфраструктуре любого поселения – наличие помещений для клубов по интересам, спортивных площадок и бассейнов, пешеходных и велосипедных дорожек и т.д. В города переезжают в первую очередь те, кто хочет жить полно и насыщенно — заниматься спортом, хобби, любимыми занятиями, пробовать то, на что раньше не хватало времени. Эти услуги включаются в ежегодные платежи за пользование инфраструктурой и составляют порядка 450 $ в год.

Первоначальная идея – создать поселение, в котором будут жить вместе только пожилые и старики, казалась странной и непродуктивной. Казалось бы — ну кто захочет жить в обществе себе подобных, без внуков, тесного общения с детьми, в отрыве от привычных условий жизни? Похоже на "расширенный" до размеров поселка дом престарелых – для унылого и безрадостного дожития. Однако все оказалось с точностью "до наоборот". Как показывают соцопросы, регулярно проводимые среди жителей таких сообществ, они — самая удовлетворенная жизнью категория не только среди пенсионеров, но и среди населения США.

В числе секретов такого "парадокса" лежит активный образ жизни. Кроме того, социологи отмечают атмосферу, царящую там — по сравнению с обычным городом здесь царит взаимопонимание и взаимовыручка. Действует эффект "плывущих в одной лодке". Большинство жителей, так или иначе, вовлечены в работу различных органов самоуправления и делают это на добровольной основе.

Города и сообщества активных людей предпенсионного и пенсионного возраста выгодны государству. В них проще и дешевле обеспечивать пожилых людей социальной инфраструктурой – специализированными медицинскими и восстановительными центрами, службами социальной поддержки, транспортом и т.д. Живя в таких сообществах, старшее поколение само платит за многие вещи, которые, в противном случае, вынуждено было бы оплачивать государство.

Ничего раньше не знал про Sun City, случайно увидел в интернете картинку необычного "солнечного" расположения коттеджного посёлка и зачитался его историей!)) Но согласитесь, это невероятно интересный опыт успешного проекта на стыке частного девелопмента и государственной социальной политики...

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